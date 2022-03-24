Кейт Миддлтон показала точеную фигуру в облегающем «платье невесты»

Визит на Ямайку Кейт Миддлтон и ее супруга принца Уильяма подходит к концу. По этому случаю герцогиня Кембриджская примерила романтичный образ, который удачно подчеркнул точеную фигуру монаршей особы.

Кейт выбрала эффектное силуэтное платье Alexander McQueen из белоснежного кружева — в духе тех, что носила Елизавета II в пятидесятых. Дополнила его акцентная шляпка с украшением в виде большого цветка, а завершением стали туфли-лодочки на каблуке и жемчужные серьги (кстати, тоже заимствованные у Ее Величества).