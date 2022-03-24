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Кейт Миддлтон показала точеную фигуру в облегающем «платье невесты»

Мы не раз выражали свое восхищение чувству стиля герцогини Кембриджской — Кейт Миддлтон всегда выглядит обворожительно. Напомним, что монаршая особа и ее супруг принц Уильям сейчас находятся на Ямайке, куда отправились в рамках королевского турне. Каждый день Кэтрин примеряет новые роли: от дерзкой исследовательницы руин Майя до истинной первой леди. Новый выход был посвящен второму амплуа.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Визит на Ямайку Кейт Миддлтон и ее супруга принца Уильяма подходит к концу. По этому случаю герцогиня Кембриджская примерила романтичный образ, который удачно подчеркнул точеную фигуру монаршей особы.

Кейт выбрала эффектное силуэтное платье Alexander McQueen из белоснежного кружева — в духе тех, что носила Елизавета II в пятидесятых. Дополнила его акцентная шляпка с украшением в виде большого цветка, а завершением стали туфли-лодочки на каблуке и жемчужные серьги (кстати, тоже заимствованные у Ее Величества).

Кейт Миддлтон показала точеную фигуру в облегающем «платье невесты»

Фото: Globallook

Герцогиня Кембриджская выбирает осознанный подход к шопингу. Кейт часто носит украшения королевы Елизаветы II, смело выходит в свет с сумкой, которой больше 60 лет, а блейзер Saint Laurent, купленный в студенческие годы, до сих пор сидит на ней безупречно — ищите фото в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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