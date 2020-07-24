Кейт Миддлтон показала, как носить остромодное платье-рубашку этим летом
Фото: Globallook
Прислушиваясь к предписаниям королевского протокола, Миддлтон давно составила для себя идеальный капсульный гардероб. Если зимой это классические пальто от Alexander McQueen, то летом — воздушные платья с цветочными принтами и в горошек. Для очередного выхода в свет Кейт выбрала молочно-белый вариант с контрастным паттерном длиной до середины колена. Остромодный фасон «рубашка» в очередной раз успешно доказал свое место под солнцем в летнем гардеробе. Отложной воротник герцогиня кокетливо расстегнула на первую пуговицу, а текстильный пояс и встречные складки от талии смоделировали идеальный силуэт. К наряду Миддлтон подобрала лаконичный комплект украшений с едва заметными серьгами, а на пальце традиционно красовалось узнаваемое помолвочное кольцо принцессы Дианы с увесистым сапфиром в окружении бриллиантов.
Фолловеры профиля Кенсинтонгского дворца были восхищены аутфитом монаршей особы. «Кейт всегда улыбается! Она потрясающая», «Какая красивая!», «Вы великолепны!», «Сияющая герцогиня» — пишут в комментариях. О других стильных образах Кейт Миддлтон читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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