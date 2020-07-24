Кейт Миддлтон показала, как носить остромодное платье-рубашку этим летом

Фолловеры профиля Кенсинтонгского дворца были восхищены аутфитом монаршей особы. «Кейт всегда улыбается! Она потрясающая», «Какая красивая!», «Вы великолепны!», «Сияющая герцогиня» — пишут в комментариях. О других стильных образах Кейт Миддлтон читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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