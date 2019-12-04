Кейт Миддлтон не постеснялась взять роскошные бриллианты из шкатулки Елизаветы II
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Для торжественного приема Кейт Миддлтон выбрала платье насыщенного изумрудного цвета. Наряд от любимого дизайнера Emilia Wickstead обошелся королевской особе около £1000 (83 790 рублей), как сообщает Daily Mail.
Яркую гамму образа Миддлтон подчеркнула ослепительным блеском каплевидных серег, которые периодически заимствует у Елизаветы II. Сама королева часто одалживает представительницам монаршей семьи свои собственные украшения, и эти серьги стали фаворитами Кейт. В паре с роскошным сапфиром на помолвочном кольце ювелирные изделия сияют еще ярче.
Днем герцогиня предпочитает более сдержанные образы и дополняет их бюджетными аксессуарами. О том, как повторить look Кейт Миддлтон, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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