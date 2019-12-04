Кейт Миддлтон не постеснялась взять роскошные бриллианты из шкатулки Елизаветы II

Днем герцогиня предпочитает более сдержанные образы и дополняет их бюджетными аксессуарами. О том, как повторить look Кейт Миддлтон, читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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