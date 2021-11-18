Кейт Миддлтон и королева Рания в «зефирных» платьях: голосуйте, кто ярче

Камилла, герцогиня Корнуолльская, и ее супруг Чарльз, принц Уэльский, отправились в первое за период пандемии путешествие. Монаршая чета посетила Иорданию, где их радушно встретил король Абдалла II и королева Рания. Ее Величество выстроила образ на базе платья-блейзера с пышной юбкой, акцентировала талию золотым поясом и добавила аксессуары. Навстречу представителям большой королевской семьи Рания шагала в лодочках с затейливым принтом и с «металлической» сумкой Louis Vuitton.