Кейт Миддлтон и королева Рания в «зефирных» платьях: голосуйте, кто ярче
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Фото: Globallook
Камилла, герцогиня Корнуолльская, и ее супруг Чарльз, принц Уэльский, отправились в первое за период пандемии путешествие. Монаршая чета посетила Иорданию, где их радушно встретил король Абдалла II и королева Рания. Ее Величество выстроила образ на базе платья-блейзера с пышной юбкой, акцентировала талию золотым поясом и добавила аксессуары. Навстречу представителям большой королевской семьи Рания шагала в лодочках с затейливым принтом и с «металлической» сумкой Louis Vuitton.
Летом Кейт Миддлтон примеряла похожий образ для встречи с лидерами G7 в Корнуолле. Герцогиня Кембриджская выбрала молочно-белое платье-блейзер от любимого Alexander McQueen, дополнила образ персиковыми слингбэками Aquazurra и элегантной сумкой с вышивкой на клапане. Венчали аутфит жемчужные украшения.
Фото: Globallook
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Фото: Globallook