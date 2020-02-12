Силуэтный жакет и высокие шпильки: Миддлтон показала, как подчеркнуть фигуру в консервативном наряде
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Фото: Globallook
Визит состоялся 11 февраля – в этот день, в 2010 году, кутюрье Александр Маккуин ушел из жизни. Герцогиня почтила память любимого дизайнера и автора ее знаменитого свадебного платья образом, практически полностью собранным из вещей Alexander McQueen.
На этот раз монаршая особа предпочла приталенный силуэтный жакет с баской и грубой металлической фурнитурой в духе милитари. Его Миддлтон дополнила юбкой-миди А-силуэта и миниатюрной сумкой – все от Alexander McQueen, сообщает Daily Mail. Завершили консервативный, но нескучный образ черные перчатки, замшевые сапоги на шпильке от Ralph Lauren и украшения Mappin & Webb.
После отказа Меган Маркл от королевских привилегий, внимание к образам Кейт Миддлтон во время исполнения монарших обязанностей явно повысилось. Герцогиня Кембриджская регулярно появляется на публике в одежде бюджетных марок и смело надевает вещи из старых коллекций. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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