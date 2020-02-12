Силуэтный жакет и высокие шпильки: Миддлтон показала, как подчеркнуть фигуру в консервативном наряде

После отказа Меган Маркл от королевских привилегий, внимание к образам Кейт Миддлтон во время исполнения монарших обязанностей явно повысилось. Герцогиня Кембриджская регулярно появляется на публике в одежде бюджетных марок и смело надевает вещи из старых коллекций. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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