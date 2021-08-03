Кейт Бекинсейл появилась в «огненном» платье российского бренда за 118 000 рублей

Огненный наряд российского бренда Rasario выгодно подчеркнул нужное: регулярные тренировки не прошли даром. Платье доказывает, что все гениальное просто — акцент на талии, длина макси, гиперобъемные рукава — тренд, не покидающий нас уже не первый сезон. Стоимость образа для светского выхода заметно уступает французскому от-кутюр — обошелся он 118 000 рублей.

Дополняют вечерний look мерцающие босоножки Jimmy Choo, стоимость которых в среднем 1 250 евро (около 108 200 рублей) и минималистичные серьги-шандельеры от Sara Weinstock.

Среди гостей мероприятия также блистала Марго Робби, Рита Ора, Сильвестр Сталлоне, Лесли Грейс и другие знаменитости. Подробнее о том, как прошла одна из самых ожидаемых премьер года, читайте в материале Passion.ru.