Кейт Бекинсейл появилась на вечеринке Vanity Fair в комбинезоне с цветком-гигантом

Бекинсейл вооружилась комбинезоном из кутюрной линейки Georger Chakra. Свободные брюки, полностью закрывающие обувь, создали эффект бесконечных ног, остальное же было за конструктивными деталями. Наряд увенчал гипертрофированный цветок, превративший его в настоящий арт-объект. Стилист позволил комбинезону забрать главную роль, поэтому обрамление образа было весьма лаконичным — лишь пара акцентных серег и дымчатый мейкап.

Не так давно Кейт Бекинсейл встретилась в модном противостоянии с беременной Ники Хилтон-Ротшильд. Предмет спора — крошечное черное платье Rebecca Vallance, в котором обе смотрятся роскошно. Кому наряд больше к лицу — решать вам. Голосуйте за самую стильную на Passion.ru.