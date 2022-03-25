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Кейт Бекинсейл появилась на вечеринке Vanity Fair в комбинезоне с цветком-гигантом
В Лос-Анджелесе состоялась традиционная вечеринка Vanity Fair, предшествующая церемонии «Оскар». На мероприятии сияла Кейт Бекинсейл, которая не упустила возможности поэкспериментировать с образом. 48-летняя актриса показала (и доказала), что эффектный комбинезон с брюками-палаццо может стать вполне достойной заменой наскучившим вечерним платьям.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Eastnews
Бекинсейл вооружилась комбинезоном из кутюрной линейки Georger Chakra. Свободные брюки, полностью закрывающие обувь, создали эффект бесконечных ног, остальное же было за конструктивными деталями. Наряд увенчал гипертрофированный цветок, превративший его в настоящий арт-объект. Стилист позволил комбинезону забрать главную роль, поэтому обрамление образа было весьма лаконичным — лишь пара акцентных серег и дымчатый мейкап.
Не так давно Кейт Бекинсейл встретилась в модном противостоянии с беременной Ники Хилтон-Ротшильд. Предмет спора — крошечное черное платье Rebecca Vallance, в котором обе смотрятся роскошно. Кому наряд больше к лицу — решать вам. Голосуйте за самую стильную на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Dpa