passion.ru
1 мин.

Беременная Ники Хилтон и Кейт Бекинсейл померились мини-платьями: голосуйте, кто круче

Ники Хилтон-Ротшильд не пропускает светские мероприятия даже на приличном сроке беременности. Более того, звезда отказывается надевать мешковатые платья и продолжает носить экстремальную длину мини и декольте. Не так давно миссис Ротшильд блистала на концерте в Нью-Йорке в наряде, идею которого, по всей видимости, подсмотрела у Кейт Бекинсейл. Голосуйте за самую стильную!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Кейт Бекинсейл

Фото: Instagram @katebeckinsale

48-летняя Кейт Бекинсейл решила попробовать стиль baby-doll, надев черное микроплатье Rebecca Vallance с рукавами-фонариками. Такое же обойдется приблизительно в 41 500 рублей. Наряд украсили мини-банты с контрастной окантовкой. Look знаменитости дополнили аккуратные серьги и кольца.

38-летняя Ники Хилтон-Ротшильд выбрала такое же мини-платье и выгуляла его на ежегодном концерте «Love Rocks» в Нью-Йорке. Беременная звезда не стала добавлять большое количество украшений, оставив только минималистичные серьги. Классический образ завершили лодочки на высоком каблуке.

Беременная Ники Хилтон и Кейт Бекинсейл померились мини-платьями: голосуйте, кто круче

Фото: Eastnews

Какая стилизация платья нравится вам больше?

Маленькое черное платье — классика на все времена. Ранее мы обсуждали несколько вариантов, которые подойдут на все случаи. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @katebeckinsale

Новости партнеров
О чем говорят