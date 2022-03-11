Беременная Ники Хилтон и Кейт Бекинсейл померились мини-платьями: голосуйте, кто круче

48-летняя Кейт Бекинсейл решила попробовать стиль baby-doll, надев черное микроплатье Rebecca Vallance с рукавами-фонариками. Такое же обойдется приблизительно в 41 500 рублей. Наряд украсили мини-банты с контрастной окантовкой. Look знаменитости дополнили аккуратные серьги и кольца.

38-летняя Ники Хилтон-Ротшильд выбрала такое же мини-платье и выгуляла его на ежегодном концерте «Love Rocks» в Нью-Йорке. Беременная звезда не стала добавлять большое количество украшений, оставив только минималистичные серьги. Классический образ завершили лодочки на высоком каблуке.