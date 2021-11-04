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Катрин Денев появилась в старом платье и с браслетом за 1 846 000 рублей

Легендарная «дневная красавица» Катрин Денев появилась на церемонии Fashion Trust Awards в Катаре, организованной в поддержку молодых дизайнеров. Сияние звезд на мероприятии достигло максимальной яркости: ведущей вечера выступила Ирина Шейк, а в числе гостей был весь модный Олимп: от Карин Ройтфельд и Наоми Кэмпбелл до Адрианы Лимы и Коко Роша. 78-летняя актриса не упустила возможности снова выгулять любимое платье и увесистый браслет за нескромную сумму в чеке.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Катрин Денев

Фото: Eastnews

Свободное платье макси из черного бархата с узорами по праву заслужило статус любимой вещи в гардеробе Денев: в нем она уже появлялась ранее — на красной дорожке кинофестиваля в Каннах. Правда, на этот раз на шее актрисы красовался крупный крест, щедро усыпанный драгоценными камнями, а на руке — браслет-кафф Bone из 18-каратного золота из коллекции Elsa Peretti для Tiffany & Co. За такую роскошь на запястье ювелирный Дом запросил внушительную сумму — 1 846 000 рублей.

Total black легенда кино дополняет яркими акцентами. В Каннах — элегантной сумкой канареечно-желтого цвета, на светском вечере в Катаре — изумрудным клатчем.

Катрин Денев в Каннах

Катрин Денев в Каннах

Фото: Globallook

Перещеголяла Катрин Денев в стоимости украшений Tiffany & Co. звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой. Актриса пришла на премьеру фильма в колье за несколько десятков миллионов рублей. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook