Катрин Денев появилась в старом платье и с браслетом за 1 846 000 рублей

Свободное платье макси из черного бархата с узорами по праву заслужило статус любимой вещи в гардеробе Денев: в нем она уже появлялась ранее — на красной дорожке кинофестиваля в Каннах. Правда, на этот раз на шее актрисы красовался крупный крест, щедро усыпанный драгоценными камнями, а на руке — браслет-кафф Bone из 18-каратного золота из коллекции Elsa Peretti для Tiffany & Co. За такую роскошь на запястье ювелирный Дом запросил внушительную сумму — 1 846 000 рублей.

Total black легенда кино дополняет яркими акцентами. В Каннах — элегантной сумкой канареечно-желтого цвета, на светском вечере в Катаре — изумрудным клатчем.