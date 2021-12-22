Каре и декольте до талии: поклонники не узнали Холли Берри в образе Клеопатры

Берри нарядилась в блеск драгметаллов с головы до ног. В главной роли образа — роскошное золотое платье с массивными подплечниками, декольте до талии и опасными разрезами от бедер, которые намекнули, что для нижнего белья места не осталось (как и для фантазии). Дополнила образ с царским размахом атласная накидка, а завершили — акцентные украшения в виде серег-колец и браслетов-змей.

Цезарь нового времени Джей Би Смув предпочел треники и свитшот, а к ним — золотые хайтопы, брутальные цепи и лавровый венок.