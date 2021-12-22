Каре и декольте до талии: поклонники не узнали Холли Берри в образе Клеопатры
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Фото: Globallook
Берри нарядилась в блеск драгметаллов с головы до ног. В главной роли образа — роскошное золотое платье с массивными подплечниками, декольте до талии и опасными разрезами от бедер, которые намекнули, что для нижнего белья места не осталось (как и для фантазии). Дополнила образ с царским размахом атласная накидка, а завершили — акцентные украшения в виде серег-колец и браслетов-змей.
Цезарь нового времени Джей Би Смув предпочел треники и свитшот, а к ним — золотые хайтопы, брутальные цепи и лавровый венок.
Ранее мы обсуждали эффектный образ Наоми Кэмпбелл, который модель выбрала для кинофестиваля в Саудовской Аравии. Муза дизайнеров нарядилась женой шейха, выгуляв белоснежное платье с мерцающим корсетом. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Dpa / Instagram @halleberry