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Каре и декольте до талии: поклонники не узнали Холли Берри в образе Клеопатры

С образом Клеопатры экспериментировали многие, но Холли Берри удалось составить достойную конкуренцию Монике Беллуччи. 55-летняя актриса показала, как бы выглядела царица в наши дни, а роль Цезаря исполнил коллега по цеху Джей Би Смув. Впрочем, звезда осталась в своем репертуаре — с экстремально глубоким декольте и обилием золота. Смотрим, что из этого получилось!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Холли Берри

Фото: Globallook

Берри нарядилась в блеск драгметаллов с головы до ног. В главной роли образа — роскошное золотое платье с массивными подплечниками, декольте до талии и опасными разрезами от бедер, которые намекнули, что для нижнего белья места не осталось (как и для фантазии). Дополнила образ с царским размахом атласная накидка, а завершили — акцентные украшения в виде серег-колец и браслетов-змей.

Цезарь нового времени Джей Би Смув предпочел треники и свитшот, а к ним — золотые хайтопы, брутальные цепи и лавровый венок.

Холли Берри и Джей Би Смув / Instagram @halleberry

Ранее мы обсуждали эффектный образ Наоми Кэмпбелл, который модель выбрала для кинофестиваля в Саудовской Аравии. Муза дизайнеров нарядилась женой шейха, выгуляв белоснежное платье с мерцающим корсетом. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Dpa / Instagram @halleberry

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