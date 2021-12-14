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51-летняя Наоми Кэмпбелл примерила образ невесты султана

В Джидде (Саудовская Аравия) завершился The Red Sea International Film Festival, который собрал множество звездных лиц на красной дорожке. На церемонии закрытия 13 декабря блистала и Наоми Кэмпбелл — в эффектном наряде и в компании актера Мохаммеда Аль Турки. Одно можно отметить наверняка: роскошь Востока супермодели девяностых определенно к лицу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наоми Кэмпбелл

Фото: GettyImages

Когда-то Наоми щеголяла по подиуму в крошечных бикини, да и сейчас, в 51 год, может дать фору кому угодно. Однако Восток — дело тонкое, и для торжественного мероприятия модель выбрала аутфит скромный, но интригующий. Под прицелом оказалось белоснежное макси-платье с пышной юбкой и многочисленными драпировками. Венчает наряд «металлический» корсет, щедро расшитый разноцветными камнями. В завершение — полупрозрачная накидка, прикрывающая плечи и декольте, и акцентные украшения.

Селебрити на кинофестивале и правда было много. На премьерных показах сияли Венсан Кассель и Тина Кунаки, Алессандра Амбросио, Катрин Денев и многие другие. Тысячи взглядов приковала к себе Ирина Шейк, которая накалила обстановку одним своим появлением в макси с открытой спиной. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: GettyImages / Globallook / Eastnews

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