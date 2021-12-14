51-летняя Наоми Кэмпбелл примерила образ невесты султана

Когда-то Наоми щеголяла по подиуму в крошечных бикини, да и сейчас, в 51 год, может дать фору кому угодно. Однако Восток — дело тонкое, и для торжественного мероприятия модель выбрала аутфит скромный, но интригующий. Под прицелом оказалось белоснежное макси-платье с пышной юбкой и многочисленными драпировками. Венчает наряд «металлический» корсет, щедро расшитый разноцветными камнями. В завершение — полупрозрачная накидка, прикрывающая плечи и декольте, и акцентные украшения.

Селебрити на кинофестивале и правда было много. На премьерных показах сияли Венсан Кассель и Тина Кунаки, Алессандра Амбросио, Катрин Денев и многие другие. Тысячи взглядов приковала к себе Ирина Шейк, которая накалила обстановку одним своим появлением в макси с открытой спиной. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.