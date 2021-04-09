Караулова и дочь Заворотнюк устроили модный баттл: кому кирпичный цвет идёт больше

Совсем недавно Анна Заворотнюк прогулялась в тренче насыщенного кирпичного оттенка. Деталь разбавила повседневную базу в консервативной гамме. В пару к тренчу — сумка-круассан от Bottega Veneta. Один из любимых аксессуаров звезды — настоящий трофей, за которым охотятся многие. Обошлась покупка в 134 500 рублей. В ленте Instagram модель устроила настоящий баттл с Юлианной Карауловой. Певица примерила брутальный кожаный блейзер цвета терракоты. Трюк все тот же: дерзкий total black плюс акценты.