Какие ноги! Хайди Клум и Меган Фокс померились кожаными мини-юбками

Не так давно в микроюбке из кожи и короткой косухе от Chrome Hearts была замечена и Меган Фокс. Арсенал — классический: ультравысокие шпильки и надежная поддержка в виде руки любимого Колсона Бэйкера.

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