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Какие ноги! Хайди Клум и Меган Фокс померились кожаными мини-юбками

Лето, любовь, свидания по вечерам — звездные пары неустанно признаются друг другу в чувствах. Среди «неразлучников» — Хайди Клум и ее молодой супруг Том Каулитц, с которым модель недавно поймали на выходе из ресторана в Санта-Монике. Хайди, как истинная девушка рокера, нарядилась в кожу с головы до ног — смотрим, что из этого получилось!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хайди Клум и Том Каулитц

Фото: Eastnews

В аутфите замиксован жакет и мини-юбка — и все из брутальной кожи. Соединила тандем принтованная блуза и настоящая и бессменная любовь модели (и мы сейчас не только про Тома) — лодочки с тиснением под кожу рептилии. Для звездного выхода Хайди не пожалела масла для тела, которое эффектно оттеняет загар. И это, пожалуй, одно из главных правил, чтобы удачно продемонстрировать ноги.

Не так давно в микроюбке из кожи и короткой косухе от Chrome Hearts была замечена и Меган Фокс. Арсенал — классический: ультравысокие шпильки и надежная поддержка в виде руки любимого Колсона Бэйкера.

А вы уже определились, у кого будет перевес в модном баттле? Голосуйте!

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Фото: Eastnews

К образам Меган Фокс внимание повышенное: актриса заручилась поддержкой звездного стилиста и теперь претендует на звание иконы стиля. Но так было далеко не всегда. Актрису то и дело критиковали за безвкусицу в одежде (и не только ее). Подробности с фото ищите на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / GettyImages

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