Какие ноги! Хайди Клум и Меган Фокс померились кожаными мини-юбками
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
В аутфите замиксован жакет и мини-юбка — и все из брутальной кожи. Соединила тандем принтованная блуза и настоящая и бессменная любовь модели (и мы сейчас не только про Тома) — лодочки с тиснением под кожу рептилии. Для звездного выхода Хайди не пожалела масла для тела, которое эффектно оттеняет загар. И это, пожалуй, одно из главных правил, чтобы удачно продемонстрировать ноги.
Не так давно в микроюбке из кожи и короткой косухе от Chrome Hearts была замечена и Меган Фокс. Арсенал — классический: ультравысокие шпильки и надежная поддержка в виде руки любимого Колсона Бэйкера.
А вы уже определились, у кого будет перевес в модном баттле? Голосуйте!
Фото: Eastnews
К образам Меган Фокс внимание повышенное: актриса заручилась поддержкой звездного стилиста и теперь претендует на звание иконы стиля. Но так было далеко не всегда. Актрису то и дело критиковали за безвкусицу в одежде (и не только ее). Подробности с фото ищите на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / GettyImages
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!