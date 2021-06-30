Как выглядят самые модные джинсы лета — показывает Кайли Дженнер
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @kyliejenner
Юная миллиардерша позирует в белоснежном топе на одно плечо — базовый, но остромодный трюк лета. В пару к нему — джинсы объемного силуэта по мотивам карго, щедро дополненные накладными карманами и металлической фурнитурой. Брутальной детали вторят лодочки из денима с гипертрофированно острыми мысами. Финальный штрих — миниатюрная сумка-багет и очки, как у икон стиля 2000-х годов.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Мы собрали несколько моделей, среди которых — и джоггеры в духе карго, и объемные хлопковые брюки с карманами, и настоящие джинсы-франкенштейны.
Ранее мы рассказывали о шортах, которые остро необходимы вам этим летом. К отпуску и аномальной жаре в городе — во всеоружии! Модный гид с примерами звезд и инфлюенсеров от Passion.ru по ссылке.
Фото: Instagram @kyliejenner
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!