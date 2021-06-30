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Как выглядят самые модные джинсы лета — показывает Кайли Дженнер

Кайли Дженнер давно прониклась эстетикой нулевых и активно применяет ее в своей модной практике. Не так давно модель показала самые актуальные джинсы сезона, на которые стоит обратить особое внимание и вам. А мы тем временем нашли сразу пять удачных моделей, с которыми попадание в тренд обеспечено.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кайли Дженнер

Фото: Instagram @kyliejenner

Юная миллиардерша позирует в белоснежном топе на одно плечо — базовый, но остромодный трюк лета. В пару к нему — джинсы объемного силуэта по мотивам карго, щедро дополненные накладными карманами и металлической фурнитурой. Брутальной детали вторят лодочки из денима с гипертрофированно острыми мысами. Финальный штрих — миниатюрная сумка-багет и очки, как у икон стиля 2000-х годов.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Zara, 2 299 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Мы собрали несколько моделей, среди которых — и джоггеры в духе карго, и объемные хлопковые брюки с карманами, и настоящие джинсы-франкенштейны.

Ранее мы рассказывали о шортах, которые остро необходимы вам этим летом. К отпуску и аномальной жаре в городе — во всеоружии! Модный гид с примерами звезд и инфлюенсеров от Passion.ru по ссылке.

Фото: Instagram @kyliejenner

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