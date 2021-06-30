Как выглядят самые модные джинсы лета — показывает Кайли Дженнер

Мы собрали несколько моделей, среди которых — и джоггеры в духе карго, и объемные хлопковые брюки с карманами, и настоящие джинсы-франкенштейны.

Ранее мы рассказывали о шортах, которые остро необходимы вам этим летом. К отпуску и аномальной жаре в городе — во всеоружии! Модный гид с примерами звезд и инфлюенсеров от Passion.ru по ссылке.