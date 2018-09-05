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«Как в ночнушке»: поклонники жестко раскритиковали необычный образ 35-летней Алсу

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Алсу

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Поклонники Алсу критикуют нового стилиста певицы.

35-летняя певица Алсу экспериментирует со стилем. На церемонии открытия 7-го Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в концертном зале New Wave Hall в Олимпийском парке Сочи звезда появилась в просторных одеждах, массивных серьгах, с длинной косой. Однако этот образпонравился далеко не всем фанатам певицы.

«Кошмар», «Ну что это такое. Ужас», «Честно не очень!!!», «Что-то не то», «Это что за образ?», «У Алсу поменялся стилист? В последнее время образы ну совсем не ее(( С ностальгией вспоминаю ее образы годов так 2010-2015», «Не ее стиль», «Это все в прошлом ... сейчас новая Эра», «Алсу Ну что это такое тебя не узнаю», «Как в ночнушке (прошу прощения)», «Кому как мне не нравится этот "пенюар"», — критикуют фанаты.

«Если действительно гордишься с своим кумиром надо принимать его во всех образах», «Краса — длинная коса!!! Замечательно!!!», «Красавица. И во всех нарядах хороша», «Красоту, ничем не испортишь», «Красавица, ей все наряды очень идут», — спорят с ними преданные поклонники.

На чьей стороне вы?

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, instagram

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