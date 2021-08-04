Как стильно носить рубашку: Рози Хантингтон-Уайтли показала 3 способа
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Фото: Instagram @rosiehw
Первый лот — бланковая рубашка, по силуэту напоминающая мужскую. Модель накинула ее поверх маленького черного платья, а игру контрастов поддержала кипенно-белой обувью. В остромодной паре нетрудно узнать популярные Almond 75 от Bottega Veneta.
Фото: Instagram @rosiehw
Выгодная инвестиция — комплект из свободных брюк и объемной рубашки из плотного денима. Рози сделала ставку на total black и не прогадала: эти детали можно носить и вместе, и по отдельности. В завершение — плетеный шоппер от Prada.
Фото: Instagram @rosiehw
Следующий трюк — кимоно с гиперобъемными рукавами. Фэшиониста носит его по принципу жакета или рубашки, компенсируя нескромность крошечного бра-топа. Дополняют образ мини-шорты цвета мела и лаконичные босоножки из коллаборации модели с брендом Gia Borghini.
Фото: Instagram @haileybieber
Не так давно эффектное кимоно облюбовала и Хейли Бибер, правда, предпочла носить его как платье. Аутфит на вечер готов — достаточно добавить классические лодочки и пару акцентных серег.
Фото: Globallook / Instagram @rosiehw
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