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Как стильно носить рубашку: Рози Хантингтон-Уайтли показала 3 способа

Рози Хантингтон-Уайтли пошла по следам Хейли Бибер, и примерила сразу три стильных аутфита от Wardrobe.nyc. За модным выбором ангела Victoria’s Secret следят многие, и мы не рекомендуем отставать. Модель показала, как вписать рубашку в образы на каждый день — смотрим внимательно, запоминаем и применяем на практике!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рози Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

Первый лот — бланковая рубашка, по силуэту напоминающая мужскую. Модель накинула ее поверх маленького черного платья, а игру контрастов поддержала кипенно-белой обувью. В остромодной паре нетрудно узнать популярные Almond 75 от Bottega Veneta.

Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

Выгодная инвестиция — комплект из свободных брюк и объемной рубашки из плотного денима. Рози сделала ставку на total black и не прогадала: эти детали можно носить и вместе, и по отдельности. В завершение — плетеный шоппер от Prada.

Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

Следующий трюк — кимоно с гиперобъемными рукавами. Фэшиониста носит его по принципу жакета или рубашки, компенсируя нескромность крошечного бра-топа. Дополняют образ мини-шорты цвета мела и лаконичные босоножки из коллаборации модели с брендом Gia Borghini.

Хейли Бибер

Хейли Бибер

Фото: Instagram @haileybieber

Не так давно эффектное кимоно облюбовала и Хейли Бибер, правда, предпочла носить его как платье. Аутфит на вечер готов — достаточно добавить классические лодочки и пару акцентных серег.

Фото: Globallook / Instagram @rosiehw

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