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Как стильно носить рубашку: Рози Хантингтон-Уайтли показала 3 способа

Рози Хантингтон-Уайтли пошла по следам Хейли Бибер, и примерила сразу три стильных аутфита от Wardrobe.nyc. За модным выбором ангела Victoria’s Secret следят многие, и мы не рекомендуем отставать. Модель показала, как вписать рубашку в образы на каждый день — смотрим внимательно, запоминаем и применяем на практике!