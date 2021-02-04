Как Подкаминская, Перминова и другие звезды носят платки

Отдыхающая в Дубае Ксения Бородина решила не отставать от тенденций и предложила свой вариант сочетания. Телеведущая вооружилась платком с узнаваемой монограммой Dior, ретро-купальником и рубашкой, будто позаимствованной у супруга.

Ранее мы рассказывали еще об одном тренде, который полюбился селебрити во всем мире. Звездные модницы выходят на улицы городов в резиновых сланцах на носки и меховых тапочках. Подробнее читайте на Passion.ru.