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Как Подкаминская, Перминова и другие звезды носят платки

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Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

Модное предсказание сбывается: в теплый сезон головные платки побьют все рекорды популярности. Поэтому звездные модницы, которым удалось сбежать от минуса под жаркое солнце, уже экспериментируют с трендом. Смотрим, как аксессуар носит Елена Подкаминская, Ксения Бородина, Елена Перминова и сестры Кардашьян.

Последним принтованные платки полюбились особенно: Ким Кардашьян дополняет ими образы с миниатюрными бикини, а ее старшая сестра Кортни миксует их с солнцезащитными очками а-ля винтаж. В стороне не осталась и Кайли Дженнер, которая умело вписала пеструю бандану в монохромный спортшик-аутфит.

Елена Подкаминская / Instagram @podkaminskaya_official

Не так давно порадовала поклонников новым ярким образом Елена Подкаминская. Звезда сериала «Кухня» нарядилась в летящий кафтан с акцентным принтом, добавила головной платок цвета изумруда, а к нему — пару броских золотых серег.

Ксения Бородина / Instagram @borodylia

Отдыхающая в Дубае Ксения Бородина решила не отставать от тенденций и предложила свой вариант сочетания. Телеведущая вооружилась платком с узнаваемой монограммой Dior, ретро-купальником и рубашкой, будто позаимствованной у супруга.

Ранее мы рассказывали еще об одном тренде, который полюбился селебрити во всем мире. Звездные модницы выходят на улицы городов в резиновых сланцах на носки и меховых тапочках. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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