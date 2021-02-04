Как Подкаминская, Перминова и другие звезды носят платки
Фото: Instagram @lenaperminova
Последним принтованные платки полюбились особенно: Ким Кардашьян дополняет ими образы с миниатюрными бикини, а ее старшая сестра Кортни миксует их с солнцезащитными очками а-ля винтаж. В стороне не осталась и Кайли Дженнер, которая умело вписала пеструю бандану в монохромный спортшик-аутфит.
Не так давно порадовала поклонников новым ярким образом Елена Подкаминская. Звезда сериала «Кухня» нарядилась в летящий кафтан с акцентным принтом, добавила головной платок цвета изумруда, а к нему — пару броских золотых серег.
Отдыхающая в Дубае Ксения Бородина решила не отставать от тенденций и предложила свой вариант сочетания. Телеведущая вооружилась платком с узнаваемой монограммой Dior, ретро-купальником и рубашкой, будто позаимствованной у супруга.
Ранее мы рассказывали еще об одном тренде, который полюбился селебрити во всем мире. Звездные модницы выходят на улицы городов в резиновых сланцах на носки и меховых тапочках. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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