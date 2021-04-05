Как одевают своих детей Узерли, Рудковская и другие звездные мамы

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки и его возлюбленная Шэрон Фонсека экспериментируют с образами: то наряжаются в леопардовые принты всей семьей, то в зефирно-розовые оттенки. Им же не изменяет и невестка Валерии Лиана Шульгина, которая активно рассказывает о буднях мамы в своем блоге.