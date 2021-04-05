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Как одевают своих детей Узерли, Рудковская и другие звездные мамы

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Мерьем Узерли с дочерьми

Фото: Instagram @meryemuzerlimeryem

Не так давно Мерьем Узерли впервые показала лицо своей 1,5-месячной дочери, хотя беременность тщательно скрывала до последнего. Звезда «Великолепного века» выбирает для малышки Лили Кои наряды светлых оттенков — на них же делают ставку и другие звездные мамы.

Джиджи Хадид предпочитает сохранять внешность маленькой Хай в тайне, но не может удержаться и не опубликовать снимки дочки в забавных костюмах. Так, в честь Пасхи девочка примерила костюм кролика — символа праздника. Яна Рудковская вновь наслаждается материнством, выбирая для Арсения одежду небесно-голубых оттенков, а иногда пробует double dressing для сыновей.

Джанлука Вакки / Instagram @gianlucavacchi

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки и его возлюбленная Шэрон Фонсека экспериментируют с образами: то наряжаются в леопардовые принты всей семьей, то в зефирно-розовые оттенки. Им же не изменяет и невестка Валерии Лиана Шульгина, которая активно рассказывает о буднях мамы в своем блоге.

Лиана Шульгина / Instagram @lianashulginaa

Ранее мы рассказывали, как одеваются звездные мамы для прогулок с детьми. Что действительно стоит у них позаимствовать по части стиля — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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