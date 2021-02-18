Донашивать вещи мам и прабабушек — главный тренд настоящего и будущего

Новый пересмотр ценностей произошел во время всеобщего локдауна, и в ход пошли залежи винтажных вещей. Например, не так давно известная британская телеведущая Холли Уиллоуби встретила свой день рождения в платье своей мамы. И ее примеру последовали многие.

38-летняя британка Дженнифер Бартон рассказала Daily Mail, что с недавних пор тоже стала донашивать одежду покойной матери. А была она настоящей модницей, наряжалась ярко и порой даже эксцентрично. В арсенале ее потомков оказались винтажные жакеты Ungaro и Armani, украшения от Cartier. «После ее смерти я была подавлена и шокирована. Ее наряды были на хранении около 10 лет. Мои дети начали взрослеть, и я стала часто рассказывать им об их стильной бабушке. Они не смогут ее увидеть, но пускай память о ней живет с ними», — поделилась Дженнифер.