Донашивать вещи мам и прабабушек — главный тренд настоящего и будущего
Новый пересмотр ценностей произошел во время всеобщего локдауна, и в ход пошли залежи винтажных вещей. Например, не так давно известная британская телеведущая Холли Уиллоуби встретила свой день рождения в платье своей мамы. И ее примеру последовали многие.
38-летняя британка Дженнифер Бартон рассказала Daily Mail, что с недавних пор тоже стала донашивать одежду покойной матери. А была она настоящей модницей, наряжалась ярко и порой даже эксцентрично. В арсенале ее потомков оказались винтажные жакеты Ungaro и Armani, украшения от Cartier. «После ее смерти я была подавлена и шокирована. Ее наряды были на хранении около 10 лет. Мои дети начали взрослеть, и я стала часто рассказывать им об их стильной бабушке. Они не смогут ее увидеть, но пускай память о ней живет с ними», — поделилась Дженнифер.
Женщина вспоминает, что когда мама забирала ее маленькую со школы, все смотрели на нее. Она была похожа на героиню кино или живописного полотна. Ее любимым образом был микс из облегающей кожаной юбки сиреневого цвета, огненно-рыжей шубы и блузы с принтом по мотивам творчества импрессионистов. Героиня рассказала, что чувствует присутствие мамы каждый раз, когда надевает ее наряды. «В течение 10 лет после ее смерти мне было больно даже смотреть на них. Я пришла к этому, когда почувствовала себя опустошенной, кормила ребенка грудью и недосыпала. Тогда я надела мамину куртку и мне стало легче. Будто она успокоила меня», — говорит Дженнифер.
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: Instagram @hollywilloughby / Freepik
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!