Как носят ультракороткие платья Газманова, Маликова и другие звезды за 40

Открывает хит-парад Марина Газманова, которая дразнит поклонников солнечными фото с пляжа. 51-летняя светская львица резвится на берегу моря в огненно-красном шифоновом платье с контрастным принтом и объемными рукавами. В Сети часто интересуются секретом сохранения формы звезды, и он — в активном образе жизни и регулярных занятиях спортом.