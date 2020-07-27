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Как носят ультракороткие платья Газманова, Маликова и другие звезды за 40

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Инна Маликова

Фото: Instagram @innamalikova

В нашем топе оказались знаменитые красотки, которые смело показывают роскошные ноги и напрочь отказываются следовать каким-либо шаблонам. Смотрим фото и вдохновляемся тем, как носят наряды нескромной длины Марина Муравьева-Газманова, Инна Маликова, Анна Нетребко и другие звезды!

Открывает хит-парад Марина Газманова, которая дразнит поклонников солнечными фото с пляжа. 51-летняя светская львица резвится на берегу моря в огненно-красном шифоновом платье с контрастным принтом и объемными рукавами. В Сети часто интересуются секретом сохранения формы звезды, и он — в активном образе жизни и регулярных занятиях спортом.

Марина Газманова / Instagram @marinagazmanova

43-летняя Инна Маликова определенно нашла формулу эликсира вечной молодости, чем восхищает фанатов. Певица часто позирует в миниатюрных шортах и платьях, и длина некоторых из них оставляет мало места для фантазии. В авангарде — сценические наряды с максимальным количеством пайеток, россыпью кристаллов и золотистых нитей.

Инна Маликова / Instagram @innamalikova

Анна Нетребко хвастается шоколадным загаром, приобретенным не так давно в Бодруме. Сейчас 48-летняя оперная дива гуляет по улицам итальянских городов, не скрываясь от объятий палящих солнечных лучей. В ее арсенале — короткие шорты и легкие сарафаны опасной длины.

Анна Нетребко / Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Флиртует с поклонниками в Сети и Алика Смехова, которая выглядит потрясающе в облегающих платьях с V-образными вырезами и экстремальными декольте. Один из недавних выходов — в белом «футляре» с пестрым фруктово-ягодным принтом.

Алика Смехова / Instagram @alika_smekhova

Фигуре Яны Рудковской остается только позавидовать, однако, признанная королева мини-платьев часто сталкивается с критикой в Сети. Хейтеры регулярно забрасывают бизнесвумен нелестными комментариями о слишком уж нескромной длине ее нарядов.

Яна Рудковская / Instagram @rudkovskayaofficial

Анастасия Волочкова уделяет своей стройности весомую часть графика, поддерживая ее скромными порциями пищи, ежедневными тренировками и закаливанием. А результатами неустанно хвастается в своем Instagram, примеряя ультракороткие облегающие платья, делая селфи в боди и крошечных шортах из денима.

Анастасия Волочкова / Instagram @volochkova_art

Ранее мы рассказывали, какие головные уборы носят модницы российского шоубизнеса. Наташа Королева и Зара вписывают в свои образы ковбойские шляпы, а Ляйсан Утяшева делает ставку на остромодные панамы. Подробнее — на Passion.ru.

Фото: Instagram

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