Как носят ультракороткие платья Газманова, Маликова и другие звезды за 40
Фото: Instagram @innamalikova
Открывает хит-парад Марина Газманова, которая дразнит поклонников солнечными фото с пляжа. 51-летняя светская львица резвится на берегу моря в огненно-красном шифоновом платье с контрастным принтом и объемными рукавами. В Сети часто интересуются секретом сохранения формы звезды, и он — в активном образе жизни и регулярных занятиях спортом.
43-летняя Инна Маликова определенно нашла формулу эликсира вечной молодости, чем восхищает фанатов. Певица часто позирует в миниатюрных шортах и платьях, и длина некоторых из них оставляет мало места для фантазии. В авангарде — сценические наряды с максимальным количеством пайеток, россыпью кристаллов и золотистых нитей.
Анна Нетребко хвастается шоколадным загаром, приобретенным не так давно в Бодруме. Сейчас 48-летняя оперная дива гуляет по улицам итальянских городов, не скрываясь от объятий палящих солнечных лучей. В ее арсенале — короткие шорты и легкие сарафаны опасной длины.
Флиртует с поклонниками в Сети и Алика Смехова, которая выглядит потрясающе в облегающих платьях с V-образными вырезами и экстремальными декольте. Один из недавних выходов — в белом «футляре» с пестрым фруктово-ягодным принтом.
Фигуре Яны Рудковской остается только позавидовать, однако, признанная королева мини-платьев часто сталкивается с критикой в Сети. Хейтеры регулярно забрасывают бизнесвумен нелестными комментариями о слишком уж нескромной длине ее нарядов.
Анастасия Волочкова уделяет своей стройности весомую часть графика, поддерживая ее скромными порциями пищи, ежедневными тренировками и закаливанием. А результатами неустанно хвастается в своем Instagram, примеряя ультракороткие облегающие платья, делая селфи в боди и крошечных шортах из денима.
Ранее мы рассказывали, какие головные уборы носят модницы российского шоубизнеса. Наташа Королева и Зара вписывают в свои образы ковбойские шляпы, а Ляйсан Утяшева делает ставку на остромодные панамы. Подробнее — на Passion.ru.
Фото: Instagram
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