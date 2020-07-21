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Утяшева — в панаме, Королева — в ковбойской шляпе: как звезды носят головные уборы летом

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Наташа Королева

Фото: Instagram @koroleva__star

Защищаться от вездесущих солнечных лучей звезды берутся, используя самые стильные методы. Ляйсан Утяшева и Ани Лорак вооружились остромодными в этом сезоне панамами, Матильда Шнурова — широкополой соломенной шляпой, а Наташа Королева примерила образ подружки ковбоя. Смотрим, как известные модницы носят головные уборы летом!

Ляйсан Утяшева отправилась в отпуск и поделилась своим местом силы с фолловерами. Звезда спорта позирует на фоне деревенских пейзажей Раевки в стильном аутфите. На ней — свободные джинсы высокой посадки, черный кроп-топ с декольте, массивные кроссовки и модная панама с камуфляжным принтом.

Ляйсан Утяшева

Фото: Instagram @liasanutiasheva

Наташа Королева проводит время на даче, и в качестве домашней униформы для ровного загара выбрала принтованный купальник и плетеную шляпу с подогнутыми полями.

Наташа Королева

Фото: Instagram @koroleva__star

Матильда Шнурова успела поделиться с фолловерами бекстейджем одной из своих новых съемок. Светская львица показала эффектный образ, выстроенный вокруг белоснежной рубашки, акцентных серег и широкополой соломенной шляпы с необработанными краями.

Матильда Шнурова / Instagram @matilda.shnurova

Освежить загар и выгулять летние образы Анне Нетребко удалось на пляжах Бодрума. Здесь не обошлось без пестрых купальников и парео, солнцезащитных очков самых причудливых форм и шляпы с гипертрофированными полями.

Анна Нетребко / Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Поэкспериментировать с панамой решила и Ани Лорак, которая сделала ставку на одну из самых популярных моделей от Prada — мастхэва из Instagram’ов главных фэшионисток. Певица еще раз доказала, что спортшик ей определенно к лицу.

Ани Лорак / Instagram @anilorak

Наталья Подольская применила все краски лета в своем образе, подобрав к платью в насыщенном оттенке лазури яркую бейсболку с цветочным принтом. Артистка игриво надела аксессуар козырьком назад — так, как многие делали в детстве.

Наталья Подольская / Instagram @nataliapodolskaya

У певицы Зары головных уборов, по всей видимости, целая коллекция: от плетеных шляп до спортивных бейсболок. Звезда часто вдохновляется вестерном, миксуя элементы бохо и кантри в своих аутфитах, поэтому стильные шляпки в духе героини «Дикого Запада» — не редкость в ее ленте.

Зара / Instagram @zara_music

А какие головные уборы летом предпочитаете вы: бейсболки и панамы в лучших традициях спортшика или элегантные плетеные шляпы?

Фото: Instagram

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