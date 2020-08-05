Как носят провокационный цвет перца чили Милявская, Бочкарева и другие звезды

Остромодный цвет перца чили из сезона в сезон проникает в списки хитов. Неудивительно, что он так полюбился знаменитостям: этот насыщенный оттенок берет все на себя, не требуя никаких сложносочиненных дополнений. А кроме того — абсолютно не терпит конкуренции. Так, Лолита Милявская рискнула станцевать в комбезе из латекса, Наталья Бочкарева отметила в красном платье свой 40-летний юбилей, а Анна Седокова предпочла блистать в смелом наряде, усыпанном пайетками. Рассказываем, как звездные модницы носят самый провокационный оттенок!