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Как носят провокационный цвет перца чили Милявская, Бочкарева и другие звезды

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Наталья Бочкарева

Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official

Остромодный цвет перца чили из сезона в сезон проникает в списки хитов. Неудивительно, что он так полюбился знаменитостям: этот насыщенный оттенок берет все на себя, не требуя никаких сложносочиненных дополнений. А кроме того — абсолютно не терпит конкуренции. Так, Лолита Милявская рискнула станцевать в комбезе из латекса, Наталья Бочкарева отметила в красном платье свой 40-летний юбилей, а Анна Седокова предпочла блистать в смелом наряде, усыпанном пайетками. Рассказываем, как звездные модницы носят самый провокационный оттенок!

Как всегда эпатажная роль досталась Лолите Милявской в новом клипе Светланы Лободы и Pharaoh на песню Boom Boom. В нем 56-летняя актриса энергично отплясывает в ультраоблегающем ромпере из латекса, дополненном черным корсетом и высокими шпильками.

Лолита Милявская / Instagram @lolitamilyavskaya

25 июля Наталья Бочкарева отметила свой 40-летний юбилей. В честь яркой даты звезда сериала «Счастливы вместе» и наряд выбрала соответствующий — ажурное макси-платье с дерзким разрезом от бедра, экстремально глубоким декольте и многослойными пышными рукавами-«крылышками».

Наталья Бочкарева / Instagram @natalia_bochkareva_official

Марина Зудина продолжает блистать роскошной фигурой и после съемок в скандальном сериале «Содержанки». 54-летняя актриса поделилась эффектным фото силуэтном платье с нескромным V-образным вырезом и получила не одну сотню комплиментов. Звезда кино подчеркнула, что секрет аппетитных форм — не только в спорте и здоровом питании, но и в регулярном контроле за гормональным фоном и витамином D.

Марина Зудина / Instagram @marinazudina_official / Фото: Сергей Ли

Пальму первенства в битве за самый соблазнительный образ в красном получает Тина Канделаки. Телеведущая взбудоражила Сеть недавним фото в огненном платье со смелым разрезом и не менее «опасным» декольте, из под которого кокетливо выглядывает бра из черного кружева.

Тина Канделаки / Instagram @tina_kandelaki

Марина Юдашкина успешно доказала, что цвет пламени для светских выходов — проверенная и всегда беспроигрышная тактика. Для создания эффектного лука в ход пошли пайетки, открытые плечи и элегантный шлейф.

Марина Юдашкина / Instagram @marinayudashkina

В интерпретации Юлии Савичевой красный брючный костюм со свободным блейзером заиграл по-новому. Для этого на вооружение был взят черный топ-бандо и брутальное колье-цепь, которое дерзко смотрится на хрупкой шее певицы.

Юлия Савичева / Instagram @yuliasavicheva

Яна Поплавская составила расслабленный дачный аутфит, выстроив его вокруг свободных брюк и жакета с крупными накладными карманами. Скрепила союз контрастная черная футболка, классические белые кеды и броская бижутерия, которая гармонично вписалась в спортшик-образ.

Яна Поплавская / Instagram @the_yana_poplavskaya

Игривое настроение Жасмин подчеркнула буйством красок. Легкое платье с декольте и отделкой из воланов певица дополнила сочной красной помадой в тон.

Певица Жасмин / Instagram @jasmin

Анна Седокова показала чудеса монохрома, составив смелый комплект из вечернего платья в сияющих пайетках и лаконичных босоножек в тон. Завершили look акцентные украшения, а финальный аккорд снова остался за сочным оттенком помады.

Анна Седокова / Instagram @annasedokova

Уже не первый раз экспериментирует с цветом острого перца и Настасья Самбурская. Актриса блеснула аппетитными формами в облегающем миди-платье с фигурным вырезом и объемными плечами. В тандеме с ним вступили кокетливые лодочки из лакированной кожи.

Настасья Самбурская / Instagram @samburskaya

Ранее мы рассказывали, как звезды носят анималистические принты. Лера Кудрявцева активно запасается ими, отправляясь на отдых, Кристина Орбакайте умело применяет их на сцене, а Ксения Бородина использует для ярких селфи. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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