Как носят провокационный цвет перца чили Милявская, Бочкарева и другие звезды
Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official
Как всегда эпатажная роль досталась Лолите Милявской в новом клипе Светланы Лободы и Pharaoh на песню Boom Boom. В нем 56-летняя актриса энергично отплясывает в ультраоблегающем ромпере из латекса, дополненном черным корсетом и высокими шпильками.
25 июля Наталья Бочкарева отметила свой 40-летний юбилей. В честь яркой даты звезда сериала «Счастливы вместе» и наряд выбрала соответствующий — ажурное макси-платье с дерзким разрезом от бедра, экстремально глубоким декольте и многослойными пышными рукавами-«крылышками».
Марина Зудина продолжает блистать роскошной фигурой и после съемок в скандальном сериале «Содержанки». 54-летняя актриса поделилась эффектным фото силуэтном платье с нескромным V-образным вырезом и получила не одну сотню комплиментов. Звезда кино подчеркнула, что секрет аппетитных форм — не только в спорте и здоровом питании, но и в регулярном контроле за гормональным фоном и витамином D.
Пальму первенства в битве за самый соблазнительный образ в красном получает Тина Канделаки. Телеведущая взбудоражила Сеть недавним фото в огненном платье со смелым разрезом и не менее «опасным» декольте, из под которого кокетливо выглядывает бра из черного кружева.
Марина Юдашкина успешно доказала, что цвет пламени для светских выходов — проверенная и всегда беспроигрышная тактика. Для создания эффектного лука в ход пошли пайетки, открытые плечи и элегантный шлейф.
В интерпретации Юлии Савичевой красный брючный костюм со свободным блейзером заиграл по-новому. Для этого на вооружение был взят черный топ-бандо и брутальное колье-цепь, которое дерзко смотрится на хрупкой шее певицы.
Яна Поплавская составила расслабленный дачный аутфит, выстроив его вокруг свободных брюк и жакета с крупными накладными карманами. Скрепила союз контрастная черная футболка, классические белые кеды и броская бижутерия, которая гармонично вписалась в спортшик-образ.
Игривое настроение Жасмин подчеркнула буйством красок. Легкое платье с декольте и отделкой из воланов певица дополнила сочной красной помадой в тон.
Анна Седокова показала чудеса монохрома, составив смелый комплект из вечернего платья в сияющих пайетках и лаконичных босоножек в тон. Завершили look акцентные украшения, а финальный аккорд снова остался за сочным оттенком помады.
Уже не первый раз экспериментирует с цветом острого перца и Настасья Самбурская. Актриса блеснула аппетитными формами в облегающем миди-платье с фигурным вырезом и объемными плечами. В тандеме с ним вступили кокетливые лодочки из лакированной кожи.
Ранее мы рассказывали, как звезды носят анималистические принты. Лера Кудрявцева активно запасается ими, отправляясь на отдых, Кристина Орбакайте умело применяет их на сцене, а Ксения Бородина использует для ярких селфи. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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