Как носят одежду в горошек Бочкарева, Круг и другие звездные модницы

«Гороховый» принт не покидает модный хит-парад и в этом сезоне, даже наоборот — расширяет зоны влияния. Контрастный polka dot — всегда беспроигрышная стильная тактика, а кроме того — залог ярких селфи в Instagram. Рассказываем, как носят одежду в крапинку Ирина Круг, Наталья Бочкарева, Елена Исинбаева и другие знаменитые модницы.