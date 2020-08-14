Как носят одежду в горошек Бочкарева, Круг и другие звездные модницы
Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official
Ирина Круг взялась интриговать многочисленных поклонников элегантным образом, выстроенным вокруг платья в крупный, но редкий гороховый принт. А появился он на нежном шелке цвета капучино, легкая текстура которого подчеркнула стройную фигуру звезды русского шансона. Завершили аутфит классические лодочки на шпильках дерзкой высоты.
Эти летом полюбился забавный паттерн и Наталье Бочкаревой. Звезда сериала «Счастливы вместе» делает ставки на самые сочные цвета и не проигрывает: оттенок синий «электрик» плюс контрастный принт — всегда удачный тандем. К платью со смелым разрезом и нескромным декольте актриса добавила спортивные кроссовки и миниатюрную сумку-пошет.
Тина Канделаки не упускает возможность добавить крапинку в свой гардероб в духе power dressing. На футбольном поле телеведущая блеснула в эффектной блузке, которую зарифмовала с потертым денимом.
Глафира Тарханова не перестает удивлять фанатов мастерством перевоплощения. В одной из творческих съемок актриса примерила образ тургеневской девушки, подчеркнув романтичное настроение платьем цвета графита с открытыми плечами и рукавами-фонариками.
Отправляясь в отпуск, Эвелина Бледанс не забыла добавить к багажу ультраяркие наряды. Звезда восхитила поклонников образом в духе 50-х, который замиксовала при помощи огненного платья в горошек. Перекликались с ним солнцезащитные очки в красной оправе, а вторым по значимости акцентом стали мюли в оттенке золотистый металлик.
Фото: Instagram @bledans
Поэкспериментировать с ретро-стилем решила и Елена Исинбаева, которая вооружилась шифоновым миди-платьем с вкраплениями изумрудного цвета. Спортсменка предпочла не усложнять образ, дополнив его лаконичными босоножками на шпильках и классической сумкой молочного оттенка.
Теплые чувства к гороховому принту питает и Жанна Бадоева, что регулярно доказывает своими аутфитами. Телеведущая выбирает классические контрасты — черный по белому или наоборот. Пример расслабленного образа — легкое чайное платье с пышными рукавами плюс удобные вьетнамки.
Один из топ-трендов сезона — «хищные» принты. Опасные пятнистые паттерны выбрались в городские джунгли и захватили гардеробы модниц. Как их носит Кристина Орбакайте, Лера Кудрявцева, Ксения Бородина и другие знаменитости — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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