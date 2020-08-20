Как носят миниатюрные черные платья Юдашкина, Рудковская и другие звездные красотки за 40

Анастасия Волочкова смело щеголяет в крошечном черном мини с молнией спереди, которую никогда не застегивает до конца. Декольте, как и длина, оставляют мало места для фантазии, а на фото в Instagram балерина смотрит на поклонников с высоты головокружительных платформ.