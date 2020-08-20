Как носят миниатюрные черные платья Юдашкина, Рудковская и другие звездные красотки за 40
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Открывает наш топ 62-летняя Марина Юдашкина, которая восхитила поклонников бесконечно длинными и стройными ногами в платье с многоярусными оборками. В дополнение к коктейльному наряду супруга знаменитого кутюрье выбрала лаконичные босоножки на шпильках и миниатюрный клатч-минодьер.
Яна Рудковская сменила эпатажные платья с «драматичными» рукавами и наряды конфетных оттенков на стиль деловой леди. В ее арсенале оказалось эффектное платье-блейзер с акцентным бантом, длина которого снова взбудоражила Сеть. «С такими ножками любой стиль подойдет», «Такая миниатюрная!», «Яночка, у вас замечательная фигура!» — пишут в комментариях.
Анна Нетребко показала, как составить расслабленный пляжный образ, взяв за основу черный цвет. Оперная дива позирует в легком платье А-силуэта, которое зарифмовала с открытыми мюли в сетку и полупрозрачной авоськой.
Валерия в миниатюрной черной комбинации — сама элегантность. Поверх нее певица накинула молочно-белый блейзер, вооружилась сумкой-пошетом и акцентными украшениями.
Выстраивать всегда безупречные образы вокруг черного цвета — настоящая суперспособность Ренаты Литвиновой. Актриса и режиссер мастерски вписала в свой look с коротким платьем дерзкие колготки в сеточку, а финальным штрихом по традиции стала насыщенно-красная помада.
Анастасия Волочкова смело щеголяет в крошечном черном мини с молнией спереди, которую никогда не застегивает до конца. Декольте, как и длина, оставляют мало места для фантазии, а на фото в Instagram балерина смотрит на поклонников с высоты головокружительных платформ.
Ранее мы рассказывали, как знаменитости носят остромодный оттенок кислотной фуксии. Лера Кудрявцева и Анна Нетребко миксуют с ним монохромные образы, а вот Юлия Высоцкая и супруга Михаила Галустяна Виктория применяют его к пляжным лукам. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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