Как носят кислотный оттенок фуксии Нетребко, Высоцкая и другие звездные модницы

Тренд на неон так и не попрощался с нами этим летом, прочно утвердив свое право на место среди хитов. В их авангарде — ультраяркая фуксия, которая так полюбилась селебрити. Смотрим, как носят и с чем сочетают смелый цвет знаменитые модницы!