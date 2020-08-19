Как носят кислотный оттенок фуксии Нетребко, Высоцкая и другие звездные модницы
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Юлия Высоцкая блеснула в ленте Instagram во всей красе, продемонстрировав серию фото в миниатюрном кислотном бикини с вязаным кантом. Уверены, актрисе удалось не только освежить золотистый загар, но и подразнить фолловеров.
В модном арсенале Анны Нетребко флуоресцентные цвета появляются часто, причем не только как отдельные детали, но и в монохромных образах. Рассматривать барельефы виллы Боргезе оперная дива вышла в приталенном платье с нескромным декольте, а в тон к нему подобрала акцентные серьги с перьями и защитную маску.
Красавица-жена Михаила Галустяна Виктория уже успела похвастаться загаром и роскошными ногами в джинсовых микрошортах. Белый цвет (классика яхтенного жанра) светская львица разбавила броской фуксией.
Среди звездных поклонниц неона оказалась и Лера Кудрявцева, аутфиты которой на сцене и в жизни трудно представить без «наэлектризованных» оттенков. Одно можно сказать точно: летящее платье цвета розового фломастера ей определенно к лицу.
Гламурный стиль Яны Рудковской отлично вписался в романтику российских дворов, что верно подметила и сама звезда. Бизнесвумен дефилирует у подъезда в мини-платье с «драматичными» рукавами и «туфлями Золушки» на фигурном каблуке.
В одной из съемок Мария Горбань примерила элегантный образ, выстроенный вокруг пышного платья с открытыми плечами, линия которых обрамлена воланами. Дополнили аутфит крупные серьги, усыпанные мерцающими камнями, и акцентная помада в тон платью.
В образах Виктории Лопыревой неон появляется крайне часто, и телеведущая умело жонглирует им, то появляясь в ярких купальниках, то позируя в многослойных платьях для модного глянца. Один из последних аутфтов был с меньшим размахом: звезда экранов составили расслабленный travel look на основе яркой толстовки oversize и велосипедок.
Ранее мы рассказывали, как носят экстремально глубокие декольте Валерия, Елена Подкаминская, Анна Нетребко и другие звезды за 40. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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