Как носят летние шорты Нетребко, Смехова и другие звезды за 40

Шорты и длина мини — две модные константы без возрастного ценза. Главное — подобрать идеальную модель и правильно ее дополнить. Демонстрировать обновленный загар в своих Instagram уже принялись Анна Нетребко и Светлана Бондарчук, а Алика Смехова примерила поистине горячий тренд этого лета. Смотрим, как носят шорты известные модницы.