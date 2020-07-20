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Как носят летние шорты Нетребко, Смехова и другие звезды за 40

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Анна Нетребко

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Шорты и длина мини — две модные константы без возрастного ценза. Главное — подобрать идеальную модель и правильно ее дополнить. Демонстрировать обновленный загар в своих Instagram уже принялись Анна Нетребко и Светлана Бондарчук, а Алика Смехова примерила поистине горячий тренд этого лета. Смотрим, как носят шорты известные модницы.

Анна Нетребко проводит время в жаркой Италии, где погода определенно благоволит самым коротким шортам. 48-летняя оперная дива выбрала модель длины мини из белого денима с необработанными низами. В союзе с ними — принтованная блузка, кокетливо расстегнутая на первые пуговицы, и модные мюли.

Анна Нетребко / Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Валерия регулярно прорабатывает каждую мышцу тела в спортзале, а результаты своих трудов с гордостью подчеркивает аутфитами. Для лесной прогулки певица выбрала спортшик-образ, выстроенный вокруг актуальных шорт кат-офф, напоминающих обрезанные вручную джинсы. К ним звезда добавила свободную футболку, легкую ветровку и массивные кроссовки.

Валерия / Instagram @valeriya

Мастхэвом лета 2020 стали бермуды, и этот тренд тот час решила испытать на практике Алика Смехова. Актриса примерила эффектную двойку кремового цвета со свободными шортами и блейзером до середины бедра. Соединил тандем шелковый топ в бельевом стиле в нежном миндальном оттенке.

Алика Смехова / Instagram @alika_smekhova

Алина Джанабаева выбирает короткие спортивные шорты для велопрогулок, и сочетает их с объемным свитшотом цвета пионов. Завершающий штрих — белая бейсболка и крупные солнцезащитные очки.

Альбина Джанабаева / Instagram @albinadzhanabaeva

Инна Маликова замиксовала эффектный летний аутфит на основе свободных белых шорт и рубашки, будто позаимствованной у бойфренда. Бесконечные ноги певица подчеркнула босоножками цвета металлик на головокружительной платформе в духе 80-х.

Инна Маликова / Instagram @innamalikova

Рассекать просторы Черного моря на белоснежных яхтах Светлана Бондарчук берется в ульракоротких шортах, ярких топах и миниатюрных бикини. В броские цветовые сочетания светская львица умело вписывает забавные кроксы — пожалуй, самый неоднозначный из обувных трендов.

Светлана Бондачрук / Instagram @a030aa

Звезды смело добавляют резиновую обувь в свои образы: Ксения Бородина надевает модные резиновые шлепанцы под плотные носки, Лера Кудрявцева и Эвелина Бледанс экспериментируют с неоном, а Анастасия Волочкова предпочитает носить на ногах целые цветочные клумбы. Подробнее на Passion.ru.

Фото: Instagram

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