Как носят летние шорты Нетребко, Смехова и другие звезды за 40
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Анна Нетребко проводит время в жаркой Италии, где погода определенно благоволит самым коротким шортам. 48-летняя оперная дива выбрала модель длины мини из белого денима с необработанными низами. В союзе с ними — принтованная блузка, кокетливо расстегнутая на первые пуговицы, и модные мюли.
Валерия регулярно прорабатывает каждую мышцу тела в спортзале, а результаты своих трудов с гордостью подчеркивает аутфитами. Для лесной прогулки певица выбрала спортшик-образ, выстроенный вокруг актуальных шорт кат-офф, напоминающих обрезанные вручную джинсы. К ним звезда добавила свободную футболку, легкую ветровку и массивные кроссовки.
Мастхэвом лета 2020 стали бермуды, и этот тренд тот час решила испытать на практике Алика Смехова. Актриса примерила эффектную двойку кремового цвета со свободными шортами и блейзером до середины бедра. Соединил тандем шелковый топ в бельевом стиле в нежном миндальном оттенке.
Алина Джанабаева выбирает короткие спортивные шорты для велопрогулок, и сочетает их с объемным свитшотом цвета пионов. Завершающий штрих — белая бейсболка и крупные солнцезащитные очки.
Инна Маликова замиксовала эффектный летний аутфит на основе свободных белых шорт и рубашки, будто позаимствованной у бойфренда. Бесконечные ноги певица подчеркнула босоножками цвета металлик на головокружительной платформе в духе 80-х.
Рассекать просторы Черного моря на белоснежных яхтах Светлана Бондарчук берется в ульракоротких шортах, ярких топах и миниатюрных бикини. В броские цветовые сочетания светская львица умело вписывает забавные кроксы — пожалуй, самый неоднозначный из обувных трендов.
Звезды смело добавляют резиновую обувь в свои образы: Ксения Бородина надевает модные резиновые шлепанцы под плотные носки, Лера Кудрявцева и Эвелина Бледанс экспериментируют с неоном, а Анастасия Волочкова предпочитает носить на ногах целые цветочные клумбы. Подробнее на Passion.ru.
Фото: Instagram
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