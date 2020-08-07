Как носят интригующие прозрачные наряды Федорова, Арзамасова и другие звезды
Фото: Instagram @fedorovaoksana
Лиза Арзамасова примерила платье цвета морских глубин с корсетным лифом из фатина и кружевной юбкой экстремально короткой длины. Эффект «вау» закрепили черные лодочки на высоких шпильках, которые визуально сделали ноги еще длиннее.
Аппетитные изгибы роскошной фигуры Оксаны Федоровой подчеркнуло полупрозрачное платье цвета крем-брюле. Образ нимфы подчеркивают детали: пышные рукава, многочисленные драпировки, кокетливо открытые плечи.
Светлана Лобода раскрыла секрет идеального селфи: нескромное боди из сетки, надетое поверх комплекта черного белья. Яркий бонус — брутальное колье-цепь, усыпанное кристаллами, акцентные серьги и ультраяркий макияж.
Образ стильной лесной феи примерила и Юлия Пересильд в одной из недавних творческих съемок. Актриса позировала в полупрозрачном платье с «драматичными» рукавами, зарифмованном с кипенно-белыми туфлями в духе девяностых.
На отдых в Адлере Анастасия Макеева взяла целый арсенал бикини и невесомых туник. В одном из таких образов звезда принялась интриговать поклонников, выходя из морской пены будто античная богиня.
Дразнит фанатов и Алика Смехова, в гардеробе которой всегда находится место для провокационных нарядов. Один из таких взволновал не одно сердце, и это — белоснежное платье-футляр из нежного гипюра, которое полностью рассекретило нижнее белье.
На недавней премьере фильма «Хэппи-энд» Дарья Повереннова приняла установку — блистать. В классических черных брюках и прозрачном топе, усыпанном блестками, иначе просто невозможно.
Еще один яркий тренд, который часто применяют звезды в своей модной практике — насыщенный цвет перца чили. Рассказываем, как его носят Дарья Бочкарева, Лолита Милявская, Тина Канделаки и другие знаменитости.
Фото: Instagram
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