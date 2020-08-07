Как носят интригующие прозрачные наряды Федорова, Арзамасова и другие звезды

Нежный шелк, шифон, кружево, тонкая сетка — тайное оружие, которое звезды активно используют на съемках, светских мероприятия и в повседневных образах. Лиза Арзамасова блеснула в смелом кружевном мини-платье в одной из последних фотосессий, Анастасия Макеева и Оксана Федорова впрок запаслись полупрозрачными туниками для яхтенных прогулок, а дерзкий наряд Алики Смеховой и вовсе не оставил места для фантазии. Смотрим, как знаменитые модницы носят провокационные наряды!