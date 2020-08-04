Как носят дерзкие колготки в сетку Варнава, Литвинова и другие звезды
Фото: Instagram @kativarnava
В одной из последних публикаций в Instagram Рената Литвинова показала total-black-образ со строгим платьем свободного силуэта и сетчатыми колготками. А дополнили его традиционные для эффектного стиля актрисы элементы — насыщенная красная помада и «волнистая» прическа в духе 1920-х.
В новом эпатажном клипе Светланы Лободы и Pharaoh на песню Boom Boom Екатерина Варнава появляется в золотом парике-каре и металлических доспехах. Не обошлось и без главных героев — колготок в крупную сетку, которые полностью заменили низ наряда.
За годы творчества будуарная деталь в буквальном смысле стала трейдмаркой имиджа Мадонны. На сцене и в клипах она дерзко, но всегда гармонично вписывается в бунтарские образы поп-дивы с кружевными боди, кожаными корсетами и микрошортами.
Бежевые «сеточки» выбрала для себя Ольга Бузова, которая частенько добавляет их в свои сценические образы. Мало кто рискнет надеть их с облегающими леопардовыми ботфортами на запредельно высоких шпильках и ромпером экстремально короткой длины!
Фото: Instagram @buzova86
В сентябрьском выпуске японского Vogue 18-летняя дочь Синди Кроуфорд воплотила самые смелые фантазии стилистов. Модель Кайя Гербер позировала в колготках с цветочным паттерном, замиксованными с латексным боди и слингбэками на шпильке.
Альбина Джанабаева нашла не менее смелую альтернативу — чулки со стрелками сзади. Когда-то такие носила Мэрилин Монро, а сегодня в них смело щеголяют звезды бурлеск-шоу во главе с Дитой фон Тиз. Певица взбудоражила фанатов, показав бесконечные ноги во всей красе, а заодно и добавила интригующий комментарий: «Вечером все же хочется скинуть лишнее…».
Ранее мы рассказывали о секретах пышнотелых красоток, которые они используют, составляя образы с мини-платьями. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram, Globallook
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