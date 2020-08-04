Как носят дерзкие колготки в сетку Варнава, Литвинова и другие звезды

Колготки в сеточку вырываются из будуарных тайников и бурлескных перформансов, и попадают прямиком в образы знаменитостей. Рената Литвинова, например, смело дополняет ими свои образы на каждый день, Ольга Бузова миксует с мини-юбками и ботфортам, а стиль Мадонны и вовсе трудно представить без них. Смотрим, как звездные модницы носят соблазнительную деталь!