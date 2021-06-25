Как носить рубашку бойфренда летом — учимся у Шейк, Бибер и других

Эльза Хоск носит безразмерную рубашку в паре с ультраяркими принтованными брюками, и это классный способ поднять настроение и не утонуть в рутине будней мамы. А Кэти Холмс и Кендалл Дженнер советуют рифмовать хлопковую рубашку с базовыми топами и футболками, чтобы скрыться от палящих солнечных лучей. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше стильных образов звезд!

Еще одно решение знаменитых модниц, которое абсолютно точно стоит поддержать, — отказ от нижнего белья. Практикуют режим «без бра» Анна Седокова, Юлия Ковальчук, Наталья Рудова и другие звездные красотки. Подробности с фото — на Passion.ru.