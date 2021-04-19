Две пары очков сразу и скотч для бюста: необычные лайфхаки звезд

Ким Кардашьян знает множество лайфхаков и ничего не скрывает от поклонников. Уже давно всем известно, что звезда фиксирует бюст обычным строительным скотчем, когда выходит на светское мероприятие в декольтированном наряде. Находчивая Ким превратила трюк в бизнес и даже выпускала клейкую ленту для груди под своим брендом. Заработать на модных хитростях смогла и Виктория Бекхэм, которая всегда носит брюки и джинсы, низы которых волочатся по полу. Так ноги кажутся визуально длиннее, однако, в Сети недоумевают, как в них ходить.

Сочетание плотных носков и резиновых шлепанцев нередко вызывает насмешки. Однако в этом сезоне такой микс — горячий тренд, который активно используют Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Айза Долматова, Ксения Бородина и другие селебрити. О других звездных трендах читайте на Passion.ru.