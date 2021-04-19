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Две пары очков сразу и скотч для бюста: необычные лайфхаки звезд

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Алена Водонаева

Фото: Instagram @alenavodonaeva

Навстречу теплому сочинскому солнцу Алена Водонаева вышла сразу в двух очках. Телеведущая призналась, что никак не может найти время, чтобы заказать солнцезащитную пару с диоптриями. Passion.ru вспомнил, какими необычными модными лайфхаками пользуются звезды на красной дорожке и в жизни. Больше фото — в нашей галерее.

Некоторые детали становятся настоящими трейдмарками знаменитостей. Так, например, Алсу признается, что уже не представляет себя и свои образы без крупных серег-обручей, а Бритни Спирс порой пугает фанатов верностью собственному стилю из 2000-х. Фолловеры считают, что поп-дива «уже не та» для крошечных топов и микрошортов, которые вот-вот улетят в энергичном танце.

Виктория Бекхэм

Фото: Instagram @victoriabeckham

Ким Кардашьян знает множество лайфхаков и ничего не скрывает от поклонников. Уже давно всем известно, что звезда фиксирует бюст обычным строительным скотчем, когда выходит на светское мероприятие в декольтированном наряде. Находчивая Ким превратила трюк в бизнес и даже выпускала клейкую ленту для груди под своим брендом. Заработать на модных хитростях смогла и Виктория Бекхэм, которая всегда носит брюки и джинсы, низы которых волочатся по полу. Так ноги кажутся визуально длиннее, однако, в Сети недоумевают, как в них ходить.

Сочетание плотных носков и резиновых шлепанцев нередко вызывает насмешки. Однако в этом сезоне такой микс — горячий тренд, который активно используют Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Айза Долматова, Ксения Бородина и другие селебрити. О других звездных трендах читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

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