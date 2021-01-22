Как необычно завязать пояс пальто: совет стилиста
Фото: Instagram @fashioninflux
Чтобы текстильный пояс всегда был на месте и уж точно не потерялся, инфлюенсер рекомендует заправить его за шлевки по принципу мужского галстука. «Подружить» объемный зимний свитер с шортами, джинсами и юбками без ущерба для талии оказалось проще простого: достаточно завязать его боковые части в «хвосты» при помощи обычных резинок для волос и спрятать вовнутрь.
Третий совет посвящен теплому шарфу, который после пары простых движений превращается в остромодный капор (на случай, если вы еще не успели приобрести один из главных головных уборов сезона). Для этого необходимо завязать концы аксессуара, а затем полученный снуд сложить вдвое. Пользователи оценили лайфхаки стилиста. «Классные советы, спасибо!», «Очень полезно!», «Ты — настоящий спаситель!», — пишут в комментариях.
Фото и видео: Instagram / TikTok @fashioninflux
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