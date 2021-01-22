Как необычно завязать пояс пальто: совет стилиста

Чтобы текстильный пояс всегда был на месте и уж точно не потерялся, инфлюенсер рекомендует заправить его за шлевки по принципу мужского галстука. «Подружить» объемный зимний свитер с шортами, джинсами и юбками без ущерба для талии оказалось проще простого: достаточно завязать его боковые части в «хвосты» при помощи обычных резинок для волос и спрятать вовнутрь.