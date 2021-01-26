Как Миддлтон, Водонаева и другие звезды носят алую клетку-шотландку
Фото: Instagram @alenavodonaeva
25 января в Шотландии отметили Ночь Бернса — национальный праздник, посвященный знаменитому барду Роберту Бернсу. В честь события Кейт Миддлтон и принц Уильям записали видеопоздравление, для которого герцогиня Кембриджская выбрала костюм от любимого бренда Emilia Wickstead. Оммаж шотландским традициям — алый тартан. Его же для съемок предпочла и Алена Водонаева: ведущая надела эффектную двойку из жакета и «школьной» мини-юбки в складку. Выглядеть в объективе ярко решила и Екатерина Стриженова, которой платье в клановую клетку определенно к лицу. А Риз Уизерспун с дочерью поддержали тренд, вооружившись защитными масками по мотивам тартана.
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Фото: Instagram / Globallook
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