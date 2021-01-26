Как Миддлтон, Водонаева и другие звезды носят алую клетку-шотландку

О том, как носить и с чем сочетать клетчатый принт, чтобы выглядеть стильно, мы рассказывали ранее. Подробный гид по актуальным образам ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram / Globallook

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