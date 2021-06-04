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Как Кардашьян, Лонгория и другие звезды носят стиль сафари летом

Переносимся из жарких саванн в бетонные джунгли и наблюдаем за их модными обитателями. В их образах — вся классика сафари-стиля: плотные ткани, брутальные силуэты, грубая металлическая фурнитура, песочные оттенки. Ким Кардашьян уже не первый раз намекает, что брюки карго цвета латте — must-have. Звезда примеряет их с кроп-топами и обувью на шпильках, мимикрируя под интерьер своей гардеробной.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян

Фото: Globallook

Ева Лонгория, например, сделала ставку на платье-рубашку приглушенного оливкового цвета и не прогадала. В паре со слайдами Oran от Hermès и вместительной сумкой-тоутом получился эффектный расслабленный образ для обеда с друзьями. Ирина Шейк отправилась на встречу с экс-бойфрендом во всеоружии: с плотным мини-платьем, расстегнутым на одну пуговицу, и в брутальных сапогах из собственной коллаборации с Tamara Mellon. Больше образов — в нашей фотогалерее!

Мелания Трамп в Кении, октябрь 2018 г.

Фото: Globallook

В 2018 году сафари неудачно завершилось для Мелании Трамп. Экс-первая леди продумала эффектные образы для поездки в Кению, но была остро раскритикована за стильный шлем колонизатора. О других модных фиаско супруги бывшего президента США читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram / Eastnews / Globallook

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