Как Кардашьян, Лонгория и другие звезды носят стиль сафари летом
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Фото: Globallook
Ева Лонгория, например, сделала ставку на платье-рубашку приглушенного оливкового цвета и не прогадала. В паре со слайдами Oran от Hermès и вместительной сумкой-тоутом получился эффектный расслабленный образ для обеда с друзьями. Ирина Шейк отправилась на встречу с экс-бойфрендом во всеоружии: с плотным мини-платьем, расстегнутым на одну пуговицу, и в брутальных сапогах из собственной коллаборации с Tamara Mellon. Больше образов — в нашей фотогалерее!
Фото: Globallook
В 2018 году сафари неудачно завершилось для Мелании Трамп. Экс-первая леди продумала эффектные образы для поездки в Кению, но была остро раскритикована за стильный шлем колонизатора. О других модных фиаско супруги бывшего президента США читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram / Eastnews / Globallook
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