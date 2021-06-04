Как Кардашьян, Лонгория и другие звезды носят стиль сафари летом

Ева Лонгория, например, сделала ставку на платье-рубашку приглушенного оливкового цвета и не прогадала. В паре со слайдами Oran от Hermès и вместительной сумкой-тоутом получился эффектный расслабленный образ для обеда с друзьями. Ирина Шейк отправилась на встречу с экс-бойфрендом во всеоружии: с плотным мини-платьем, расстегнутым на одну пуговицу, и в брутальных сапогах из собственной коллаборации с Tamara Mellon. Больше образов — в нашей фотогалерее!