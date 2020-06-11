Как известные модницы носят шорты из денима, чтобы выглядеть стильно

Джинсовые шорты — абсолютный мастхэв летнего гардероба. Звезды подиумов и известные блогеры доказывают, что при верно выбранной тактикой он подходит для женщин любого возраста и телосложения. Запоминаем, как носят шорты из денима Джиджи Хадид, Изабель Гулар, Кендалл Дженнер и другие модницы.