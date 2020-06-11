Как известные модницы носят шорты из денима, чтобы выглядеть стильно
Фото: Globallook
Ангел Victori’as Secret Изабель Гулар смело демонстрирует модельную фигуру и бронзовый загар в крошечных шортах низкой посадки и рифмует их с сорочкой oversize и кроп-топами с «драматичными» объемными рукавами.
Фото: Globallook
Кендалл Дженнер обращается к тренду на мальчишеские шорты кат-офф, напоминающие обрезанные вручную старые джинсы. Их 24-летняя модель дополнила грубым кожаным ремнем и соединила с укороченной блузкой с эффектом тай-дай, сумкой-багетом и минималистичным босоножками-невидимками.
Фото: Globallook
Примеру Кендалл следует и Джиджи Хадид, которая составила расслабленный аутфит на основе шорт свободного силуэта, будто позаимствованных у бойфренда. В союзе с ними выступила базовая однотонная футболка и спортивные кроссовки родственного ей оттенка синего.
Фото: Globallook
Звезда известного британского телешоу 22-летняя Эмбер Гилл умело подчеркивает аппетитные формы ультракоротими шортами высокой посадки из плотного денима. В модной команде с ними играет облегающий топ из фактурного трикотажа, свободная белая рубашка, небрежно заправленная за акцентный пояс.
Шарлотта Кросби также делает акцент на формах и смело добавляет яркие штрихи. Экстремально короткие шорты в духе mom jeans 30-летняя телезвезда рифмует с принтованной футболкой.
52-летняя ЗОЖ-активистка Давина Макколл предпочитает демонстрировать подтянутое тело и рельефные мышцы ног. Потому делает ставку на крошечные джинсовые шорты низкой посадки и не проигрывает.
Известная мама-блогер показывает отличную форму после рождения двоих детей, подчеркивает The Sun. 29-летняя Саманта Фейерс миксует крошечные шорты с интригующе коротким топом, который практически не оставляет места для фантазии.
Проверено: правильно выбранные шорты помогут визуально выглядеть стройнее и выше. На какие детали обратить внимание — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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