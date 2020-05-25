Как подобрать шорты, которые сделают вас визуально стройнее

Достигая определенного возраста, многие женщины отказываются от длины мини, а вместе с тем — откладывают и шорты в дальний ящик. Однако на это нет причин, кроме стереотипов, живущих в нас самих. Смелее выстраивайте расслабленные аутфиты вокруг актуальных в этом сезоне бермудов, свободных джемперов и футболок.