Как подобрать шорты, которые сделают вас визуально стройнее
Короткие шорты идеально подходят для женщин невысокого роста. В длинных же кроется опасность — можно визуально стать значительно ниже. Остромодный вариант этого сезона — костюмные шорты высокой посадки, которые можно замиксовать с удлиненным блейзером или кардиганом.
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Подчеркнуть фигуру «песочные часы» с самого выгодного ракурса помогут свободные шорты в сочетании с топом с V-образным вырезом или с объемными «викторианскими» рукавами, рекомендует The Sun.
Фото: Instagram
Достигая определенного возраста, многие женщины отказываются от длины мини, а вместе с тем — откладывают и шорты в дальний ящик. Однако на это нет причин, кроме стереотипов, живущих в нас самих. Смелее выстраивайте расслабленные аутфиты вокруг актуальных в этом сезоне бермудов, свободных джемперов и футболок.
Фото: Instagram
Многим обладательницам атлетической фигуры хочется подчеркнуть талию и округлить линию бедер. Джинсовые шорты а-ля винтаж из плотного денима, с высокой талией и крупными карманами помогут в решении поставленных задач.
Фото: Instagram
Тип фигуры «груша» подразумевает пышные бедра, узкие обхваты талии и груди. В правильной расстановке акцентов помогут свободные по ноге шорты высокой посадки в комплекте с ярким топом. Мастхэв для обладательницы типа фигуры «яблоко» с визуально равномерным распределением объемов — шорты длиной чуть выше колен и средней посадкой. Для закрепления эффекта заправляйте в них яркие топы и футболки и дополняйте аутфиты жакетами и джинсовками с объемом в плечах.
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Фото: Instagram
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