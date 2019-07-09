Подруга олигарха рассказала, как одеться на пляж, чтобы найти богатого мужа

Первое правило – элегантный внешний вид и одежда, подобранная четко по типу фигуры. Все должно быть естественно и непринужденно. Предпочтение лучше отдать слитным купальникам – они выглядят более женственно, чем миниатюрное бикини. Образ дополняем широкополой шляпой (никаких бейсболок!) и солнцезащитными очками. Блогер советует избегать ультракоротких шорт, футболок, текстильных сумок-мешков и резиновых вьетнамок.