Подруга олигарха рассказала, как одеться на пляж, чтобы найти богатого мужа

Учредитель Школы изобилия встречается с олигархом, ни в чем себе не отказывает и передает свой опыт женщинам. Анна убеждена, что пляж и бассейн – отличные локации для судьбоносных знакомств. Главное – выбрать верную тактику.
Первое правило – элегантный внешний вид и одежда, подобранная четко по типу фигуры. Все должно быть естественно и непринужденно. Предпочтение лучше отдать слитным купальникам – они выглядят более женственно, чем миниатюрное бикини. Образ дополняем широкополой шляпой (никаких бейсболок!) и солнцезащитными очками. Блогер советует избегать ультракоротких шорт, футболок, текстильных сумок-мешков и резиновых вьетнамок.
Ранее Анна Бей делилась списком локаций, где можно встретить своего принца с безлимитной черной картой.
Текст: Полина Гераскина
Фото и видео: Instagram, Youtube
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