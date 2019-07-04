logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Любительницам красивой жизни: подруга олигарха назвала «секретные места», где можно найти богатого мужа

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Анна Бей

Фото: Instagram
На данный момент 33-летняя Анна Бей встречается с банкиром и наслаждается роскошной жизнью.

Все мечтают о красивой жизни. Если вы не монах, постигший все тайны мира и ищущий умиротворение среди деревьев и озер в полном одиночестве, то вы так или иначе зависите от денег. Это нормально. Даже на такой зависимости можно заработать: именно так поступила 33-летний блогер Анна Бей из Лондона, решившая помогать женщинам знакомиться и заводить отношения с миллиардерами. Она рассказывает дамам, как попасть в высшее общество и учит вести себя, как подобает аристократичной даме.

Как рассказывает британское издание Daily Mail, девушка решила поделиться локациями, где чаще всего можно встретить идеального (обеспеченного) мужчину. К слову, в отличие от типичных бизнес-тренеров, которые не умеют следовать своим же советам, у Анны есть пусть не муж, но молодой человек — богатый банкир.

Где же найти того самого холостяка с черной картой, который будет исполнять все ваши желания?

«Финансовые» районы

«Лето, как правило, идеальное время для встречи с мужчиной, поскольку большинство из них выходят на улицу и настроены на любовь», — считает Бей. Она советует чаще прогуливаться в тех местах, где работают бизнесмены — собственно, это кварталы с торговыми и бизнес-центрами, банки и даже кафе и бары на крыше.

Путешествия по Европе

Некоторые курортные романы часто перерастают во что-то серьезное и продолжительное — так, что на всю жизнь. При плохом раскладе — хотя бы на пару лет. Но даже за это время можно успеть пожить дорого и со вкусом.

«Я бы посоветовала отправиться куда-нибудь на Ибицу или на какой-нибудь роскошный курорт, где много одиноких парней. Если вы открыты и общительны, вы можете встретить своего будущего мужа», — рекомендует Анна.

Свадебные церемонии

Нужно не только ждать свою свадьбу, но и посещать чужие. Часто там можно завести новые знакомства, а если уж торжество случается у кого-то приближенного к высшему обществу — шанс найти миллиардера обеспечен, тем более что и романтическая атмосфера располагает к продолжению знакомства.

Также Анна Бей напоминает, что найти потенциального жениха можно даже в магазине — конечно, если это универмаг класса люкс, и вместе упаковки яиц за $5 вы готовы отдать 50. Оперы, джаз-бары, музеи, яхты — все места, которые транслирует кинематограф для создания образа богатеев и являются теми самыми «секретными локациями», которые нужны тем, кто хочет купаться в роскоши. Однако, конечно, искать и выбирать можно долго, а найти в итоге сможет лишь самая настойчивая дама.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...