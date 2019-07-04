Любительницам красивой жизни: подруга олигарха назвала «секретные места», где можно найти богатого мужа

Все мечтают о красивой жизни. Если вы не монах, постигший все тайны мира и ищущий умиротворение среди деревьев и озер в полном одиночестве, то вы так или иначе зависите от денег. Это нормально. Даже на такой зависимости можно заработать: именно так поступила 33-летний блогер Анна Бей из Лондона, решившая помогать женщинам знакомиться и заводить отношения с миллиардерами. Она рассказывает дамам, как попасть в высшее общество и учит вести себя, как подобает аристократичной даме.
Как рассказывает британское издание Daily Mail, девушка решила поделиться локациями, где чаще всего можно встретить идеального (обеспеченного) мужчину. К слову, в отличие от типичных бизнес-тренеров, которые не умеют следовать своим же советам, у Анны есть пусть не муж, но молодой человек — богатый банкир.
Где же найти того самого холостяка с черной картой, который будет исполнять все ваши желания?
«Финансовые» районы
«Лето, как правило, идеальное время для встречи с мужчиной, поскольку большинство из них выходят на улицу и настроены на любовь», — считает Бей. Она советует чаще прогуливаться в тех местах, где работают бизнесмены — собственно, это кварталы с торговыми и бизнес-центрами, банки и даже кафе и бары на крыше.
Путешествия по Европе
Некоторые курортные романы часто перерастают во что-то серьезное и продолжительное — так, что на всю жизнь. При плохом раскладе — хотя бы на пару лет. Но даже за это время можно успеть пожить дорого и со вкусом.
«Я бы посоветовала отправиться куда-нибудь на Ибицу или на какой-нибудь роскошный курорт, где много одиноких парней. Если вы открыты и общительны, вы можете встретить своего будущего мужа», — рекомендует Анна.
Свадебные церемонии
Нужно не только ждать свою свадьбу, но и посещать чужие. Часто там можно завести новые знакомства, а если уж торжество случается у кого-то приближенного к высшему обществу — шанс найти миллиардера обеспечен, тем более что и романтическая атмосфера располагает к продолжению знакомства.
Также Анна Бей напоминает, что найти потенциального жениха можно даже в магазине — конечно, если это универмаг класса люкс, и вместе упаковки яиц за $5 вы готовы отдать 50. Оперы, джаз-бары, музеи, яхты — все места, которые транслирует кинематограф для создания образа богатеев и являются теми самыми «секретными локациями», которые нужны тем, кто хочет купаться в роскоши. Однако, конечно, искать и выбирать можно долго, а найти в итоге сможет лишь самая настойчивая дама.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram
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