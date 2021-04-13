Как Грэм, Лиззо и другие пышнотелые красотки носят велосипедки
Фото: Instagram @ashleygraham
Грэм носит ультраоблегающие шорты с объемным свитшотом и мюли на шпильках — и вам советует. Известная визажист и молодая мама Гоар Аветисян захватила облегающее трико на базе велосипедок на Мальдивы и теперь мимикрирует под лазурные пейзажи. А Лиззо примерила роль гламурного садовника, отправившись поливать газон в «тесном» комбезе и ботильонах Gucci.
Тесс Холлидей показывает формы с самых смелых ракурсов и делает наставления фолловерам о принятии себя. Контента с тренировок в блоге plus-size модели определенно стало больше: Холлидей активно худеет. Вес в 155 килограммов никогда не мешал звезде носить все, что захочется. И велосипедки с кроп-топами — не исключение.
Ранее мы рассказывали, какими модными трюками пользуются звезды с пышным бюстом. В миссии «подчеркнуть и приподнять» применяем лайфхаки Анны Семенович, Сальмы Хайек, Анфисы Чеховой и Хайди Клум. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram
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