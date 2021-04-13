Как Грэм, Лиззо и другие пышнотелые красотки носят велосипедки

Тесс Холлидей показывает формы с самых смелых ракурсов и делает наставления фолловерам о принятии себя. Контента с тренировок в блоге plus-size модели определенно стало больше: Холлидей активно худеет. Вес в 155 килограммов никогда не мешал звезде носить все, что захочется. И велосипедки с кроп-топами — не исключение.