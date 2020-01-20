Герцогини-ровесницы: почему Кейт Миддлтон проиграла «возрастную битву» Меган Маркл
Кейт или Меган?
Кейт Миддлтон объективно хороша. Супруга принца Уильяма обладает правильными, тонкими чертами лица, роскошными волосами и завидной стройностью. Если Меган Маркл, родившая в мае первенца, еще окончательно не избавилась от лишних килограммов, то Кейт умудряется прийти в форму после родов буквально за несколько месяцев. Родив за шесть лет троих детей, она может похвастаться девичьей талией. И судя по ее маме, стройную фигуру сохранит и после шестидесяти.
Согласно многочисленным рейтингам, Кейт любят на родине куда больше Меган Маркл. Она всегда идеально выглядит, соблюдает протокол, никогда не говорит лишнего, не замечена в баснословных тратах – идеальная супруга будущего короля.
Но злопыхатели есть и у Кейт. Они то и отмечают, что 38-летняя герцогиня Кембриджская якобы выглядит старше своих лет. На фото папарацци можно заметить гусиные лапки вокруг ее глаз, морщинки на лбу и наметившиеся носогубные складки. А ведь жена принца может позволить себе самый дорогой уход. Что это: отражение повседневных забот многодетной матери или виной всему генетика?
Фото: GlobalLookPress
Меган Маркл на фоне Кейт Миддлтон выглядит куда более расслабленной. Практически на всех фото папарацци (парадные в расчет не берем) она искренне улыбается. Жена принца Гарри в принце более открытая и коммуникабельная, привыкла работать перед камерами и обладает всеми навыками самопрезентации. Она не стесняется выступать на публике, а ,наоборот, использует любую возможность высказаться. Кейт публичные речи даются куда сложнее, она смущается и не скрывает этого.
У Меган Маркл пока только один ребенок, она не «прогибается» под стандарты жизни королевской семьи, а умудряется диктовать свои условия. Как и у всех афроамериканок, у нее плотная кожа, на лице нет ни морщинок вокруг глаз, ни носогубных складок.
Фото: GlobalLookPress
Что влияет на старение?
Целый ряд факторов, среди которых форма черепа, мимика, образ жизни, скачки веса и даже осанка.
«Форма черепа у Кейт Миддлтон более продолговатая - по сравнению с Меган Маркл. А широкие и округлые формы лица дольше сохраняют молодость. Мощная нижняя челюсть Меган свидетельствует о ее физических способностях и высокой стрессоустойчивости. Африканские корни Меган Маркл добавляют «+» к ее генетике. У Меган более упругая кожа по сравнению с Кейт.
У Кейт Миддлтон мышцы на лице выглядят напряженными. Это может быть связано с психо-эмоциональным состоянием женщины. Например, если мы часто сжимаем губы и челюсть, щуримся и напрягаем в целом лицо, то рано или поздно из-за спазма мышц ткани лица недополучают необходимые питательные вещества. Кожа из-за этого тускнеет, истончается. Губы теряют свой природный объем. Слой подкожно жировой клетчатки защищает кожу от преждевременного старения. И если лицо худеет, то и кожа может постареть преждевременно. У Меган Маркл лицо более полное в отличие от Кейт Миддлтон, она не такая худая.
Образ жизни также имеет значение. Меган регулярно практикует йогу, а еще, как она сама рассказывала в интервью, делает гимнастику для лица. Это позволит Маркл продлить молодость».
Рождение троих детей, по мнению эксперта, тоже оставило след на состоянии лица Кейт Миддлтон. Не сомневаемся, что у нее хватает помощниц по хозяйству, но воспитание троих детей требует выдержки и сил. «Обратите внимание, у Меган Маркл совсем нет носогубных морщин, которые уже проявились у Кейт Миддлтон. Это обусловлено высотой фильтрума на лице (фильтрум или губной желобок - это маленькая ложбинка под носом) и ярко выраженными скулами».
Фото: GlobalLookPress
Таким образом, если анализировать генетику и образ жизни двух герцогинь, Меган, по мнению эксперта, повезло больше. Кейт же советуют больше расслабляться, и в уходе делать акцент на аппаратные методики по увлажнению кожи. Впрочем, кто сказал, что Кейт ничего не делает?
Мы то помним относительно недавнее заявление врача лондонской клиники Dr. Medi Spa (неподалеку от Кенсингтонского дворца) о том, что Кейт прибегает к «детским», минимальным порциям ботокса. В Instagram учреждения даже было опубликовано фото до и после: на одном герцогиня с озабоченным выражением лица и морщинками на лбу, на другом - сияет и улыбается. Правда, фото очень быстро исчезло, а Кенсингтонский дворец заявил, что слова врача - «однозначная неправда».
Фото: Globallookpress, Instagram
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