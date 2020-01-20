Герцогини-ровесницы: почему Кейт Миддлтон проиграла «возрастную битву» Меган Маркл

Кейт или Меган?

Кейт Миддлтон объективно хороша. Супруга принца Уильяма обладает правильными, тонкими чертами лица, роскошными волосами и завидной стройностью. Если Меган Маркл, родившая в мае первенца, еще окончательно не избавилась от лишних килограммов, то Кейт умудряется прийти в форму после родов буквально за несколько месяцев. Родив за шесть лет троих детей, она может похвастаться девичьей талией. И судя по ее маме, стройную фигуру сохранит и после шестидесяти.

Согласно многочисленным рейтингам, Кейт любят на родине куда больше Меган Маркл. Она всегда идеально выглядит, соблюдает протокол, никогда не говорит лишнего, не замечена в баснословных тратах – идеальная супруга будущего короля.

Но злопыхатели есть и у Кейт. Они то и отмечают, что 38-летняя герцогиня Кембриджская якобы выглядит старше своих лет. На фото папарацци можно заметить гусиные лапки вокруг ее глаз, морщинки на лбу и наметившиеся носогубные складки. А ведь жена принца может позволить себе самый дорогой уход. Что это: отражение повседневных забот многодетной матери или виной всему генетика?