«Как Джулия Робертс»: Наталья Водянова в костюме с шортами «бойфренда» передала привет из Сочи
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Фото: Instagram
Для теплого сочинского утра Водянова выбрала костюм теплого песочного оттенка. На ней – двойка в винтажном стиле из удлиненного блейзера oversize и свободных шортов-бермудов высокой посадки. Комплект дополнен яркой блузкой с контрастным цветочным принтом, первые пуговицы которой модель предпочла не застегивать. Завершением стильного образа стали крупные очки в пластиковой оправе с розовыми линзами.
Фото: Screenshot/Kinopoisk.ru
Подписчики сравнили аутфит Натальи с одним из нарядов Джулии Робертс в фильме «Красотка». В одной из сцен ее героиня появилась в красном костюме с шортами «бойфренда» и блейзером. «Костюм как у Джулии Робертс в "Красотке", только другого цвета. Очередное подтверждение, что мода циклична», «Как Джулия Робертс из "Красотки", но в желтом!» – пишут в комментариях.
Ранее Наталья Водянова демонстрировала look в желтом цвете – в этом сезоне он, по всей видимости, вошел в список фаворитов модели. О выходе звезды в ярком брючном костюме и микротопе читайте на Passion.ru!
Фото: Instagram
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