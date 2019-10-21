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«Как Джулия Робертс»: Наталья Водянова в костюме с шортами «бойфренда» передала привет из Сочи

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Наталья Водянова наслаждается солнечной погодой, отдыхая в Сочи. 37-летняя модель вышла на чашку кофе с видом на море в ярком аутфите, который вызвал у фолловеров ассоциации с фильмом «Красотка».

Для теплого сочинского утра Водянова выбрала костюм теплого песочного оттенка. На ней – двойка в винтажном стиле из удлиненного блейзера oversize и свободных шортов-бермудов высокой посадки. Комплект дополнен яркой блузкой с контрастным цветочным принтом, первые пуговицы которой модель предпочла не застегивать. Завершением стильного образа стали крупные очки в пластиковой оправе с розовыми линзами.

«Красотка», 1990 г.

Фото: Screenshot/Kinopoisk.ru

Подписчики сравнили аутфит Натальи с одним из нарядов Джулии Робертс в фильме «Красотка». В одной из сцен ее героиня появилась в красном костюме с шортами «бойфренда» и блейзером. «Костюм как у Джулии Робертс в "Красотке", только другого цвета. Очередное подтверждение, что мода циклична», «Как Джулия Робертс из "Красотки", но в желтом!» – пишут в комментариях.

Ранее Наталья Водянова демонстрировала look в желтом цвете – в этом сезоне он, по всей видимости, вошел в список фаворитов модели. О выходе звезды в ярком брючном костюме и микротопе читайте на Passion.ru!

Фото: Instagram

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