«Как Джулия Робертс»: Наталья Водянова в костюме с шортами «бойфренда» передала привет из Сочи

Ранее Наталья Водянова демонстрировала look в желтом цвете – в этом сезоне он, по всей видимости, вошел в список фаворитов модели. О выходе звезды в ярком брючном костюме и микротопе читайте на Passion.ru!

Фото: Instagram

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