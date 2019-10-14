Микротоп и брюки палаццо: Водянова показала, как сочетать яркие цвета и деловой стиль в одном образе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Наталья выбрала аутфит в стиле power dressing с его характерными деталями — свободным брючным костюмом на основе широких брюк палаццо и удлиненного пиджака, напоминающего мужской. Строгость компенсировал теплый желтый оттенок, крупная брошь на лацкане и топ бандо кофейного цвета с монограммами Fendi. Дополнили look черные туфли на высокой платформе в духе восьмидесятых.
Фолловеры оценили образ Водяновой, подчеркнув, что модель всегда выглядит молодо и роскошно. «Как всегда шикарна», «Вечная молодость», «Спасибо за бесконечное вдохновения и поддержу!», «Вы очень стильно собрали волосы. Очень хорошо смотрится. И вообще, образ шикарен!», «Красота спасет мир», «Шикарный look получился», — пишут в комментариях. О других стильных образах Натальи читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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