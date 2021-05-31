Как две капли: звездные мамы и дочки, которые одеваются одинаково
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Риз Уизерспун часто путают с ее 21-летней дочерью Авой. Неудивительно, ведь семейные дабл-образы — их конек. Актриса показала в своем Instagram и племянницу Эбби, с которой они похожи как две капли. Обе позировали в нарядах собственного бренда Риз, объединенных пестрым принтом с персиками.
Во время отдыха на Мальдивах Яна Рудковская познакомила поклонников со своей мамой Светланой Николаевной. И сделала это максимально эффектно: бизнесвумен опубликовала совместное фото в сиреневых купальниках (кстати, от бренда подруги Яны Натальи Якимчик). Больше образов — в нашей фотогалерее!
Наташа Королева похвасталась красавицей-мамой, с которой устроила семейную фотосессию. Стиль — классика жанра Королевой: неон, цветные брейды и много розового цвета. Певица призналась, что счастлива быть похожей на «маму Люду».
Ранее мы рассказывали о звездных сестрах, которые копируют стиль друг друга и даже делят гардероб на двоих. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram
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