Как две капли: звездные мамы и дочки, которые одеваются одинаково

Риз Уизерспун часто путают с ее 21-летней дочерью Авой. Неудивительно, ведь семейные дабл-образы — их конек. Актриса показала в своем Instagram и племянницу Эбби, с которой они похожи как две капли. Обе позировали в нарядах собственного бренда Риз, объединенных пестрым принтом с персиками.

Во время отдыха на Мальдивах Яна Рудковская познакомила поклонников со своей мамой Светланой Николаевной. И сделала это максимально эффектно: бизнесвумен опубликовала совместное фото в сиреневых купальниках (кстати, от бренда подруги Яны Натальи Якимчик). Больше образов — в нашей фотогалерее!