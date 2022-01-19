Счастливые улыбки и объятия: Козловский и Акиньшина появились вместе на премьере сериала

Козловский же в апреле 2021 года объявил о расставании с Ольгой Зуевой, упомянув, что именно он виноват в разрыве отношений и сделал своей бывшей возлюбленной больно. Детально комментировать то, что случилось между ними, актер отказался.

После развода Данилы, интерес к паре Козловского и Акиньшиной подогревался день ото дня. Поклонники артистов и журналисты ждали официального подтверждения романа. И вот счастливые знаменитости появляются вместе на премьере новой режиссерской работы Козловского. Акиньшиной среди актеров сериала нет, а это значит, что Оксана специально пришла поддержать актера. На эксклюзивном видео Passion.ru вы можете заметить, как звезды идут по красной дорожке, взявшись за руки, и обнимаются.