Счастливые улыбки и объятия: Козловский и Акиньшина появились вместе на премьере сериала
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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
По слухам именно ради коллеги по сериалу «Чернобыль» Данила Козловский бросил свою жену — модель Ольгу Зуеву, которая родила ему дочь. Искра промелькнула между ними еще на съемочной площадке: Данила играл главную роль, а Оксана — его возлюбленную. Возможно, экранная любовь переросла в настоящую. Пару несколько раз замечали то в кафе, то вместе на отдыхе. Однако официальных комментариев насчет своего романа Данила и Оксана не давали.
Оксана Акиньшина также до сих пор не подтвердила свой развод с режиссером Арчилом Геловани. В браке у них растут двое детей — 8-летний сын Константин и 4-летняя дочь Эмми. Пара вместе уже девять лет.
Козловский же в апреле 2021 года объявил о расставании с Ольгой Зуевой, упомянув, что именно он виноват в разрыве отношений и сделал своей бывшей возлюбленной больно. Детально комментировать то, что случилось между ними, актер отказался.
После развода Данилы, интерес к паре Козловского и Акиньшиной подогревался день ото дня. Поклонники артистов и журналисты ждали официального подтверждения романа. И вот счастливые знаменитости появляются вместе на премьере новой режиссерской работы Козловского. Акиньшиной среди актеров сериала нет, а это значит, что Оксана специально пришла поддержать актера. На эксклюзивном видео Passion.ru вы можете заметить, как звезды идут по красной дорожке, взявшись за руки, и обнимаются.
Фото: GlobalLookPress