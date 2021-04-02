Как Бейонсе, Рианна и другие красотки с пышными бедрами носят мини

Не так давно папарацци поймали Рианну на выходе из ресторана в Лос-Анджелесе. Певица дефилировала в монохромном образе с латексной микроюбкой в главной роли. Бейонсе сделала ставку на стеганый деним и составила выигрышный аутфит с акцентами. На аксессуары звезда не поскупилась, надев все лучшее сразу. А известная plus-size модель Эшли Грэм посетила мероприятие, приуроченное к выходу спортивной коллаборации Boss, в коротких шортах цвета жгучего перца и рубашке, кокетливо завязанной на талии.