Известную модель раскритиковали в Сети за фото в микроскопическом бикини
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Габриэль позировала для селфи в бикини с «хищным» леопардовым принтом. Верх без бретелей оказался настолько тесным, что едва прикрывал бюст. Бра практически не оставил места для фантазии, однако, фолловеры сориентировались молниеносно. «При всем уважении, почему бы вам тогда не надевать абсолютно ничего?», «В следующий раз, когда я буду думать, что бра слишком открытый, я буду вспоминать это», «Бикини слишком мал, можно снять его совсем», «Слишком пошло» — пишут в комментариях. Другие же осыпали блогера комплиментами: «Потрясающая женщина, мне так нравится бикини на вас», «Выглядите очень красиво», «Роскошная фигура».
За нескромный наряд недавно в центре обсуждений оказалась и Бритни Спирс. Поп-дива в шортах не по размеру станцевала под песню экс-бойфренда — подробнее на Passion.ru.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!