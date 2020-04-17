Известную модель раскритиковали в Сети за фото в микроскопическом бикини

За нескромный наряд недавно в центре обсуждений оказалась и Бритни Спирс. Поп-дива в шортах не по размеру станцевала под песню экс-бойфренда — подробнее на Passion.ru.

Фото: Instagram

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