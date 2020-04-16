В Сети обсуждают танец Бритни Спирс в слишком тесных шортах: «Кажется, у кого-то вырос живот»

Новую публикацию Спирс активно обсуждают в Сети. На видео певица танцует в аутфите в духе тех, что носила в начале 2000-х: тесный кроп-топ и ультракороткие шорты, будто бы на несколько размеров меньше. «Я знаю, 20 лет назад это было самое громкое расставание в мире… Но этот мужчина гений! Прекрасная песня, Д.Т.» — поделилась Бритни, обращаясь к Джастину Тимберлейку. В ответ экс-бойфренд оставил эмоджи в комментариях.