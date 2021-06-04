Ирина Шейк вышла в футболке с Бритни Спирс и сумкой за 27 000 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Футболок с Бритни Спирс у модели, по всей видимости, целая коллекция. Принты с иконами нулевых сейчас на гребне модной волны, да и движение Free Britney еще не забыто. Очередной трофей Шейк замиксовала с рваными джинсами, нарочито небрежно заправив за пояс. В дополнение — пара грубых ботинок Dr. Martens и сумка-багет Rachel от By Far — одного из любимых брендов Ирины. Кстати, стоимость такой в оттенке Hot Pink составляет 375 долларов (около 27 500 рублей).
Фото: Eastnews
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Фото: Eastnews / Globallook
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