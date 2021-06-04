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Ирина Шейк вышла в футболке с Бритни Спирс и сумкой за 27 000 рублей

В будничной рутине Ирины Шейк всегда найдется время для дочери Леи и стаканчика бодрящего кофе. Модель всегда начеку, ведь за ней неустанно следят любопытные папарацци. Поэтому каждый выход на променад по улицам Манхэттена превращается в настоящее дефиле. Даже свободный casual в исполнении Ирины становится остромодным — берем на заметку стильные трюки!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк и ее дочь Лея

Фото: Eastnews

Футболок с Бритни Спирс у модели, по всей видимости, целая коллекция. Принты с иконами нулевых сейчас на гребне модной волны, да и движение Free Britney еще не забыто. Очередной трофей Шейк замиксовала с рваными джинсами, нарочито небрежно заправив за пояс. В дополнение — пара грубых ботинок Dr. Martens и сумка-багет Rachel от By Far — одного из любимых брендов Ирины. Кстати, стоимость такой в оттенке Hot Pink составляет 375 долларов (около 27 500 рублей).

Фото: Eastnews

Пока мама выгуливает образ бунтарки, Лея нарядилась, как принцесса — в пастельно-голубое платье и туфли, усыпанные глиттером. Как другие звезды одевают своих детей — читайте в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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