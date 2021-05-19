Ирина Шейк вернула тренд на рваные джинсы — где купить такие же, но дешевле
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Фото: Eastnews
Рваные джинсы определенно не стоит списывать со счетов — они снова на гребне модной волны. Позаимствовать можно у бойфренда: по примеру Ирины джинсы на пару размеров больше — партия выигрышная. В дополнение — трикотажный топ с фигурным декольте в паре с oversize-жакетом цвета капучино. Брутальной эту тройку сделали грубые ботинки-берцы, но забавный цветной рюкзак дочери Леи нивелировал этот эффект.
Фото: Архивы пресс-служб
Мы подобрали несколько моделей джинсов, на которые определенно стоит обратить внимание. Носите с грубой обувью, лаконичными мюли на kitten heels, кедами — с чем угодно. Деним в базовом арсенале точно незаменим. А о том, как стильно носить его в этом сезоне, читайте в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!