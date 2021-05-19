Ирина Шейк вернула тренд на рваные джинсы — где купить такие же, но дешевле

Рваные джинсы определенно не стоит списывать со счетов — они снова на гребне модной волны. Позаимствовать можно у бойфренда: по примеру Ирины джинсы на пару размеров больше — партия выигрышная. В дополнение — трикотажный топ с фигурным декольте в паре с oversize-жакетом цвета капучино. Брутальной эту тройку сделали грубые ботинки-берцы, но забавный цветной рюкзак дочери Леи нивелировал этот эффект.