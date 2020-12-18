Ирина Шейк в «зефирной» куртке позабавила фанатов фото со снеговиком

Для зимних забав в запорошенном снегом Нью-Йорке Шейк выстроила расслабленный монохромный образ с черным цветом. Спортивный look из толстовки «бойфренда» и широких брюк обыгран контрастной игрой белого. В главных ролях — гиперобъемная куртка зефирного оттенка, зарифмованная с грубыми берцами в тон. А для снеговика — вязаная шапка-бини и ожерелье.

Фотографии модели позабавили фанатов и собрали не одну сотню комплиментов. «Красавица Ирина», «Как можно быть идеальной возле снеговика!», «Какой стильный снеговик и его автор!», «Снеговичок тоже супермодель», «Шикарная Ирина!», «Ирина, даже со снеговиком у вас фотографии, как с суперменом на обложке», — пишут в комментариях. Ирина Шейк — признанная икона стиля и трендсеттер. Предлагаем вспомнить, какими модными лайфхаками пользуется муза дизайнеров, и повторить сразу три ее образа. Подробнее — на Passion.ru.