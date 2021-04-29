Ирина Шейк в «школьной» мини-юбке повторила образ Блэр из «Сплетницы»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Для прогулки с 4-летней Леей Ирина вооружилась кофе и максимально смелым образом. Модель выбрала костюм в шотландскую клетку от Vivienne Westwood, которым процитировала то ли униформу студентов элитных колледжей, то ли традиции панк-стиля. Дерзкая двойка с приталенным жакетом и ультракороткой юбкой обошлась Шейк в круглую сумму — 149 200 рублей. Сопровождать звезду подиума по улицам Манхэттена уже не первый раз вызвалась миниатюрная черная сумка Cush от By Far (49 250 рублей), а вместе с ней — трендовые узкие очки. Завершили аутфит брутальные сапоги Magda Butrym стоимостью 93 700 рублей.
Фото: kinopoisk.ru
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Фото: Eastnews
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